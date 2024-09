Chile continúa con su andar desastroso en estas Eliminatorias tras perder por 2-1 ante Bolivia en el Estadio Nacional. El equipo de Ricardo Gareca tuvo una opaca presentación en el recinto ñuñoíno, con varios cambios respecto al partido anterior ante Argentina que pocos entendieron.

Uno de los que se sentó en la banca para jugar la friolera de cero minutos con los altiplánicos fue Rodrigo Echeverría, quien pasó de ser titular a suplente en este doble fecha para Gareca.

Esto fue cuestionado por Claudio Borghi, quien en su calidad de comentarista en TNT Sports aseguró que “no lo conozco, pero sí lo veo jugar y Echeverría no puede estar fuera de este equipo por ningún motivo”.

“Lo digo porque no me gusta hablar mucho de personalidad, porque no los conozco, pero sí le veo carácter y hoy ante Bolivia el equipo no tuvo carácter”, agregó el campeón del mundo en México 1986.

Para cerrar, el Bichi lanzó que “no te va a ganar el partido Echeverría, no se va a pasar a tres jugadores. Yo a veces necesitaba que me putearan en la cancha y hoy perder la pelota es como si nada. Hay gente que contagia y Chile hoy no tuvo carácter”.

Echeverría ha jugado 15 partidos con la camiseta de la selección chilena, siendo ocho por eliminatorias, cuatro amistoso y tres en Copa América. Registra un gol y dos amistosos en 963 minutos de acción.

Rodrigo Echeverría comió banca en el Chile vs Bolivia. ¿Fue atinada este decisión del Tigre Gareca? | Foto: Photosport.

¿Cuándo vuelve a jugar Chile por las Eliminatorias?

Tras esta dura derrota ante Bolivia, la Roja volverá a salir a la cancha para verse las caras ante Brasil el jueves 10 de octubre a las 21:00 horas en el Estadio Nacional. Posteriormente visitará a Colombia el martes 15 a las 17:30 horas.

