No lo vimos venir: El desastre de Gareca en Vélez tras Perú que anticipaba este porrazo en la Roja

Ricardo Gareca está en el centro de las críticas tras el mazazo que fue perder por 2-1 ante Bolivia. Chile tocó fondo en estas Eliminatorias, quedando muy lejos del Mundial y con muchas cosas que replantearse para evitar una catástrofe todavía mayor en este proceso.

Lo peor en torno a este discreto rendimiento del Tigre en el equipo de todos es que había un antecedente previo casi inmediato que pudo adelantar lo que estamos viviendo en la Roja.

Está casi instalado que el DT argentino, posterior a su exitoso ciclo en Perú, se vino inmediatamente a dirigir a nuestro seleccionado. Sin embargo, tuvo un paso por Vélez, club donde Gareca es ídolo, del que casi nadie habla.

Hablamos de los doce partidos que dirigió entre el 8 de marzo y el 4 de junio del 2023. En esos 88 días en el Fortín, el Tigre dirigió doce partidos, con apenas una derrota, siete empates y cuatro derrotas, lo que se traduce en un bajísimo 27.77 % de rendimiento.

Además, en ese ciclo ya quedó demostrado el problema de gol que se ve ahora en Chile, con apenas once tantos convertidos bajo su mandato y trece recibidos.

Un regreso lamentable de Ricardo Gareca

En este segundo ciclo por Vélez el argentino fracasó rotundamente en intentar emular su exitoso primer paso por el club, donde ganó cuatro torneos de Primera División y llegó a ser semifinalista en la Copa Libertadores y Sudamericana.

Ricardo Gareca traspasó su pésimo momento en Vélez a Chile. ¿Podrá remontarlo? | Foto: Photosport.

“Entendí que me contrataron para mejorar a Vélez y no lo he conseguido. Vélez está por sobre todos. Eso fue lo que nos llevó a decidir alejarnos del club. Dimos todo a nuestro alcance. Agradezco a los hinchas por sus mensajes de cariño”, declaró Gareca en su adiós de la V azulada.

Sumando su paso por Vélez y sus partidos oficiales en la selección chilena, el Tigre registra un triunfo, nueve empates y siete caídas. Sea lo que sea que el argentino le dio a Perú para llevarlos al mundial, parece que lo perdió en estos últimos años.

¿Cuándo vuelve a jugar Chile por las Eliminatorias?

Tras esta dura caída ante Bolivia, la Roja volverá a salir a la cancha para enfrentar a Brasil el 10 de octubre a las 21:00 horas en el Estadio Nacional. Posteriormente visitará a Colombia el 15 del mismo mes a las 17:30 horas.

