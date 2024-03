Vicente Reyes sigue metiendo presión para ganarse un lugar en la selección chilena. El arquero de 20 años se ha hecho notar en su paso por Inglaterra y este fin de semana vivió una jornada de ensueño para salvar a su equipo.

Tras salir a préstamo del Norwich, este sábado el chileno fue clave para el triunfo del Forest Green Rovers. Atajando un penal, mantuvo a salvo el arco de su equipo y lo ilusiona con evitar el descenso, mientras a nivel personal espera por un llamado a la Roja.

Así lo dejó claro el propio jugador, quien sacó la voz luego de su tarde dorada en Inglaterra. Con un mensaje claro a Ricardo Gareca, el portero deja en evidencia sus ganas de estar junto a la selección rumbo al Mundial de 2026.

Vicente Reyes espera por su llamado a la Roja

En conversación con LUN, Vicente Reyes se refirió a lo que fue su gran noche con el Forest Green Rovers. “Está muy bueno, agradecido por jugar de nuevo con el equipo y más que nada ganar, pero por la forma de ganar quedé muy contento y hay que seguir para salir del descenso”, lanzó.

El arquero no tiene claro hasta cuándo se quedará en el club, pero aprovechará al máximo la oportunidad. “La verdad no sé hasta cuándo estaré con ellos, pero es semanal y depende de cuándo llegue de vuelta el arquero titular de su lesión. Puede ser hasta el fin de la temporada o puede ser hasta la próxima semana. Sólo depende de él porque la regla es que, cuando esté de vuelta, yo me tengo que ir altiro. No sé el estatus en su lesión, pero lo estamos tomando por semana”.

Hablando sobre el penal atajado, el guardameta chileno nacido en Estados Unidos recacó que “no pensé mucho, yo sabía que si lo atajaba, íbamos a ganar. Me tiré con todo nomás al lado izquierdo y lo bueno es que lo atajé y ganamos con eso”.

Finamente tuvo palabras para Ricardo Gareca, dejándole en claro que quiere estar con la Roja. “Estuve esperando esa nómina, pero al final no se dio y no hay que ponerse en mala o algo así. Hay que seguir en la forma en que estoy entrenando y jugando. Y yo creo que esa oportunidad ya vendrá pronto”.

Quedará esperar ahora por conocer la postura del Tigre al respecto. En su primera convocatoria llamó a Brayan Cortés, Claudio Bravo y Gabriel Arias, por lo que la aparición de una figura joven por ahora está descartada.

Vicente Reyes seguirá luchando para sumar minutos en Inglaterra y así presionar por un llamado a la selección chilena. Con 20 años es uno de los mejores proyectos de nuestro país en ese puesto, pero necesita continuidad y buenas presentaciones si quiere estar en el Equipo de Todos.

¿Cuáles son los números de Vicente Reyes esta temporada?

Entre Norwich Sub 21 y Forest Green Rovers, Vicente Reyes ha disputado un total de 18 partidos oficiales en la temporada 2023/24. En ellos acumula seis arcos en cero.

¿Cuándo juega Chile?

La selección chilena se prepara para sus primeros amistosos de la temporada 2024, en los que Ricardo Gareca hará su debut. La Roja enfrentará el 22 de marzo a Albania y el 26 a Francia en la fecha FIFA.

