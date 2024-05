Si bien ya se está haciendo habitual en las nóminas de Ricardo Gareca, no deja de no ser llamativo que dos integrantes importantes de la Generación Dorada en la Selección, como Gary Medel y Arturo Vidal, no estén en la consideración para el último amistoso previo a Copa América.

Una situación que, por supuesto, genera opiniones dispares entre hinchas y analistas. De un lado, los que consideran que el tiempo de ambos ya pasó; del otro, aquellos que critican al Tigre por no contar en su proceso con estos futbolistas.

En medio de esta dicotomía que se genera entorno a La Roja, un ex seleccionado como Jorge Valdivia entregó su categórica postura sobre la baja de Medel y Vidal en la Selección. Es más, le dejó un potente recado a las llamadas “viudas” del Pitbull y el King.

El mensaje de Valdivia a las “viudas” de Medel y Vidal

“Aquí lo que vamos a debatir siempre es la ausencia de Vidal y Medel, porque el resto de los jugadores están muy bien seleccionados, pues viven un buen momento, como Edu Vargas que recobró cierta importancia. Y no hay mucho más para debatir“, indica el Mago en Radio ADN.

Tras ello, Valdivia aclara que “extrañamos a Gary y a Arturo, pero esa transición se tiene que dar y algún día tenía que ocurrir. Uno puede decir que son jugadores emblemáticos, que ganaron todo con la Selección, pero esa transición de ser siempre citados a no ser llamados, era algo que algún día iba a pasar“.

En esa línea, el ’10’ le manda el recado a los viudos. “No podemos quedarnos pegados en reclamar por qué no está Gary o por qué no está Arturo. Que si van a volver a estar o no. Démosle valor a los jugadores que sí están en la Selección“.

