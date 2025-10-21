Tiene más de 400 mil reproducciones y sigue atacando a Chile: “¿Probaron su comida?”

Cuando ganan se burlan de todos, pero cuando pierden es un ataque. Así ha sido la vida virtual de un relator argentino, Jero Torres Santoro, quien sufrió como una puñalada al corazón la derrota de la selección de Argentina ante Marruecos en la final del Mundial Sub 20.

Lo que fue más doloroso para su existencia fue que los hinchas chilenos que estuvieron en el Estadio Nacional celebraron los goles de Marruecos, lo que fue un dolor interno que tienen guardado en lo profundo desde 2015.

“La única alegría que tiene el pueblo chileno es que pierda la Selección Argentina en su país“, lanzó en una primera instancia, lo que hizo que se llenara de críticas.

Pero la vida avanza, mientras algunos siguen con el dolor de perder dos Copa América con un país que no sabe de fútbol, ahora se quedaron sin argumentos y los dardos vienen a la comida.

¿Qué dijo contra Chile Jero Torres?

Fue en sus plataformas digitales donde Jero Torres volvió a la carga, intentando aportar una nueva discusión al debate, pero que lo sacó del mundo del fútbol completamente. ¿Por qué será?

“Hay una buena parte del público chileno insultándome por mis comentarios post final del Mundial Sub 20, por eso quiero aclarar algo importante: me están remarcando que ellos comen 3 veces al día, algo que en realidad deberá ser a favor de Argentina… Probaron la comida chilena? Mamá, qué desgracia comer 3 veces al día eso…”, comentó mientras comía ají.

En una semana donde ha buscado la fama, nuevamente se metió en una discusión virtual con hinchas chilenos, quienes le han mandado recetas desde el pastel de choclo, el curanto al hoyo y hasta del penal de Higuain, para ver si lo hacen bajar a la tierra.

Revisa su primer mensaje: