Los dichos de Alexis Sánchez criticado las instalaciones del Estadio Monumental siguen dando de qué hablar. El Niño Maravilla le cayó con todo a la casa de Colo Colo, acusando incluso de la presencia de excremento en las duchas del camarín de la selección chilena el pasado jueves ante Paraguay.

“Llegas al estadio de Colo Colo y del desagüe sale excremento de nosotros mismos en la ducha. Entonces uno dice ‘es una selección o un equipo de tercera’”, afirmó el atacante en conferencia de prensa.

Uno que salió a cuestionar esta declaraciones fue Jorge Valdivia, quien su calidad de ex seleccionado nacional y ex jugador de Colo Colo afirmó que este tipo de situaciones hace rato que se viven el equipo de todos.

“Yo nunca me queje sobre estas situaciones que nos hizo saber Alexis. Es cierto que por años en Juan Pinto Durán habían algunas que no funcionaban, después mejoraron algunas bastantes. En el Monumental también, cuando jugaba en Colo Colo también habían un par de duchas que no funcionaban”, afirmó en ADN Radio.

En ese sentido, el Mago sostuvo que “uno después lo normaliza y lo naturaliza. Termina como entendiendo como que no tenemos derechos de quejarnos. Alexis está en su derecho de sentir que en esa situaciones o problemas que no son dentro de la cancha, les afectan en su rendimiento. Está en su derecho, pero son hechos que se vienen arrastrando hace tiempo”.

Sin embargo, el ex volante fue claro en cuestionarse que “¿Eso influye en el rendimiento? Ahí yo creo que no influye. No tiene mayor relevancia que una o dos duchas estén malas, para después no hacer bien las cosas en la cancha”.

“No comparto mucho esa queja pública que hace Alexis. Él viene del Inter, de Europa, ha estado en los mejores equipos del mundo, entonces él siente que esas condiciones son mínimas para un jugador de selección”, concluyó.

¿Cuándo fue inaugurado el Estadio Monumental de Colo Colo?

Tras una primera apertura en 1975, donde lamentablemente el recinto tenía nulas capacidades para sus hinchas, finalmente la inauguración definitiva del Monumental se produjo el 30 de septiembre de 1989. En esa jornada Colo Colo venció por 2-1 a Peñarol de Uruguay con goles de Marcelo Barticciotto y Leonel Herrera.

Posteriormente, el 16 de febrero de 1991, fue inaugurada la iluminación del estadio con un triunfo de 1-0 sobre Racing en un amistoso. Meses más tarde, en ese mismo año, el Cacique ganaría la Copa Libertadores de la mano de Mirko Jozić.

La última gran remodelación de la casa de Colo Colo se produjo entre 2007 y 2008, cuando bajo la administración de Blanco y Negro se instalaron butacas en casi todos los sectores del recinto, salvo en Arica, Lautaro, Galvarino y Magallanes. Además, en estos trabajos se remodeló la fachada del ingreso por Océano, así como el techo de ese sector.

¿Cuándo juega la selección chilena ante Ecuador en las Eliminatorias 2026?

La selección chilena visitará a Ecuador este martes 21 de noviembre a las 20:30 (hora de Chile) en el Estadio Rodrigo Paz Delgado de Quito. Este duelo será válido por la fecha 6 de la Eliminatorias rumbo al Mundial 2026.

