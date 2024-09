¿Se repetirá en este proceso? Ex seleccionado acusa a compañeros de “borrarse” en el traumático 2001 de Chile

La selección chilena de Ricardo Gareca está viviendo un duro andar en estas Eliminatorias rumbo al Mundial del 2026. El equipo del Tigre no levanta cabeza y, tras la derrotas ante Argentina y Bolivia en las últimas fechas, mira cada vez más lejos la opción de clasificar a la próxima cita planetaria.

Penúltimos con solo cinco puntos, son varios los que trajeron a colación el traumático proceso rumbo a Corea-Japon 2002, donde la Roja firmó un patético último lugar con solo 12 unidades.

Uno de los que vivió en carne propia esa terrible etapa fue Rodrigo Pérez, quien en charla con el sitio BolaVip aseguró que “el ambiente estaba complicado, todo muy negativo. Me tocó ser último y nunca nos escondimos. Fuimos a jugar con Brasil y fuimos los que quisimos ponerle el pecho a las balas cuando otros se borraron. No quisieron ir y yo lo viví de cerca”.

En ese sentido y apuntando a lo que está siendo este proceso, el ex defensor aseguró que “es un momento complicado. El fútbol tiene estas cosas y lamentablemente no es casualidad. Las cosas no se han hecho bien y los resultados están a la vista”.

“Se habló del recambio y pasan los años y se sigue hablando de lo mismo. Buscamos culpables y no sólo es el entrenador y los jugadores. No se invierte en divisiones inferiores y son varios los factores”, agregó.

Para cerrar, el emblema de Cobreloa afirmó que “no se puede culpar a un jugador o al entrenador. Son todos responsables. Más que buscar culpables hay que buscar soluciones. Todos esperamos que el fútbol chileno vuelva a ser competitivo, con una liga con jugadores que puedan ser aportes”.

¿Cuándo vuelve a jugar la selección chilena por las Eliminatorias?

La Roja volverá a jugar camino al Mundial del 2026 ante Brasil el jueves 10 de octubre a las 21:00 horas en el Estadio Nacional. Posteriormente será visita ante Colombia el martes 15 a las 17:30 (hora de Chile).

Sigue todas las noticias del deporte nacional, internacional y las tendencias en nuestro país en los canales de difusión de RedGol. Puedes hacerlo en WhatsApp o Google News.