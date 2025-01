La selección chilena Sub 20 tuvo un debut auspicioso en el Sudamericano de Venezuela. El equipo de Nicolás Córdova venció por 2-1 al combinado local y sumó sus primeros tres puntos en el grupo A, en una noche que tuvo varios puntos altos entre sus dirigidos.

Sin embargo, no todos recibieron elogios en esta pasada, ya que también hubo jugadores de los que se esperaba mucho y no respondieron del todo.

Uno de ellos fue Damián Pizarro, quien lamentablemente cerró otro partido sin poder convertir. Pese a ser la carta goleadora de Córdova y de estar hace seis meses en el fútbol italiano, el formado en Colo Colo sigue sin responder a ese cartel.

“Sigue al mismo nivel de cuando se fue”

Juan Cristóbal Guarello analizó la actuación del delantero en el programa ‘La Hora de King Kong’, donde aseguró que “no vamos a decir que jugó mal o que fue un desastre. Esto le pasaba en Colo Colo, era mejor generando ocasiones de gol, que definiéndolas y ante Venezuela fue lo mismo”.

“Lo que me preocupa de Pizarro no es que no haya anotado, es que parece que no ha evolucionado futbolísticamente. La sensación que da es que sigue más o menos en el mismo nivel de cuando se fue de Colo Colo. Es el mismo modelo diciembre 2023, no hay un salto de calidad”, agregó.

En ese sentido el periodista advierte que “lleva seis meses en Italia, con esa exigencia física, el rigor del entrenamiento. Uno esperaba algunas cosas o tips, ver un salto de calidad, pero es evidente que cuando un jugador no juega o no compite, se demuestra en la cancha. Pizarro tuvo poca continuidad y eso se nota”.

“Esperemos que mejore en los próximos partidos. Yo le tengo fe, creo que es un cabro que puede evolucionar, pero el problema es que en este afán de venderlo y venderlo, se terminan malogrando los jugadores”, concluyó.

¿Cuándo vuelve a jugar la selección chilena Sub 20?

El próximo partido de la Roja Sub20 será ante Uruguay este sábado 25 de enero desde las 18:00 horas en el Estadio Metropolitano de Lara.

