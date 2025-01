19:11hs ¿Se puso el parche antes de la herida?

Nico Córdova, DT de la Rojita, aseguró que hay que bajar las expectativas con relación al desempeño juvenil en este torneo.

"En Chile creemos que en cada Sudamericano tenemos que ir a salir campeón, pero la realidad que llevamos mucho tiempo no haciéndolo. Salvo la de Hernán Caputto en la sub 17, no se han respetado procesos", señaló