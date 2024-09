El entrenador de la selección chilena dio a conocer el listado para los partidos ante Brasil y Colombia y no está el King.

La selección chilena vuelve a la cancha y está obligada a sumar puntos en las Eliminatorias Sudamericanas, y justo ahora viene una fecha doble muy dura ante Brasil de local y Colombia de visita.

Para los difíciles duelos el equipo nacional ya tiene su nómina, porque este viernes el entrenador Ricardo Gareca dio a conocer a sus dirigidos para los encuentros clasificatorios.

Uno de los ausentes ilustres, otra vez, es Arturo Vidal, quien no fue considerado por el Tigre pese a que se recuperó de su lesión y es uno de los jugadores claves de Colo Colo.

Gareca explica la ausencia de Vidal de la Roja

El entrenador de la Selección indicó que no tiene nada personal en contra del King, quien ha hablado mal del estratega en las últimas semanas, y que su ausencia se debe a rendimiento deportivo.

“Lo de Vidal es algo… no tengo nada que opinar, es simplemente la lista que dimos. Esto es lo más conveniente para Brasil y Colombia. Los jugadores se expresan en redes, ustedes también lo hacen personalmente, pero no tiene nada que ver. Es un todo, pero nos interesan los muchachos que desean estar en la Selección”, explicó con dureza el argentino.

Ricardo Gareca dio la nueva nómina de la Roja. Foto: Javier Salvo/Photosport

Luego, Ricardo Gareca deslizó que Arturo Vidal y otros jugadores no respondieron sus llamados cuando los contactó para conocerlo.

“Escucho si hay un deseo particular, o si dan opciones a otras situaciones o quieren estar alejados de la Selección. Estamos abiertos a eso. Hemos tratado de contactarnos con todos, algunos ni nos contestaron. Uno respeta esa privacidad que quieren tener. Analizamos para cada fecha lo conveniente. Pero no tengo problemas con comentarios personales que hagan hacia nosotros como cuerpo técnico. Me interesa la Selección sobre todas las cosas”, cerró.

¿Cuándo y a qué hora juega Chile vs Brasil por las Eliminatorias Sudamericanas?

El próximo partido de la selección chilena será el jueves 10 de octubre, cuando a partir de las 21:00 horas reciba a Brasil en el estadio Nacional por las Eliminatorias Sudamericanas.