La selección chilena tiene una nueva cara desde el arribo del entrenador argentino Ricardo Gareca, y es más linda, lo que quedó demostrado este martes ante Paraguay en el estadio Nacional.

La Roja tuvo un gran reencuentro con sus hinchas, porque ganó por un cómodo 3-0 ante los guaraníes, por lo que llega con el ánimo al alza de cara a la Copa América de Estados Unidos.

El próximo rival de Chile será Perú, país que conoce muy bien el Tigre y donde todavía se escuchan muchos lamentos por haber dejado partir a Gareca al equipo nacional.

El lamento peruano por Gareca

Para conocer el sentir peruano por el momento de la Roja de Gareca en RedGol hablamos con el periodista peruano de Depor Franz Tamayo, quien fue contundente en decir que los hinchas incaicos extrañan al DT.

“No sé si son celos, pero sí lamentos por haber dejado ir a Ricardo Gareca, yo creo que esa sería la palabra que demuestra el sentir del hincha peruano luego de ver el buen momento de Chile y porque nosotros hemos retrocedido”, comentó.

La Roja le pasó por encima a Paraguay. Foto: Felipe Zanca /Photosport

“Con Ricardo Gareca habíamos avanzado bastante, nos llevó a un Mundial después de 36 años y las decisiones de la Federación de Perú no han sido las más acertadas. Primero con la elección de Juan Reynoso, que dejó a Perú último en las Eliminatorias y hoy con Jorge Fossati tampoco se ha progresado mucho, de hecho en el amistoso con Paraguay ellos tuvieron las mejores ocasiones”, agregó.

Para finalizar, Franz Tamayo cree que por ahora la selección chilena es favorita ante Perú de cara al estreno en la Copa América.

“En el papel Chile es favorito, por lo visto en los amistosos Chile tiene una idea de juego establecida, cosa que Perú aún no encuentra, no se puede acomodar al sistema 3-5-2 de Fossati. Además, no hay un recambio generacional, el equipo peruano es muy veterano y ante Chile van a jugar jugadores de edad avanzada”, cerró.

¿Cuándo juega Chile vs Perú por la Copa América de Estados Unidos?

El partido entre Chile y Perú por la Copa América 2024 se jugará el 21 de junio a las 21:00 horas, en el AT&T Stadium de Arlington, Texas.

