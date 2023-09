La selección chilena tuvo un triste debut eliminatorio rumbo al Mundial del 2026. El equipo dirigido por Eduardo Berizzo mostró un nivel discretísimo ante Uruguay y terminó cayendo por 3-1 en el Estadio Centenario.

Lamentablemente los números del argentino en la banca de la Roja no dan muchas luces pensando en su proceso. De doce encuentros apenas triunfó en tres, igualando otros cuatro y cayendo en cinco, dejando un bajo registro de 36.11% de rendimiento.

Uno que tuvo duras palabra contra el DT de la Roja fue Johnny Herrera, quien en su calidad de comentarista en TNT Sports declaró que “con Eduardo Berizzo en la selección chilena me pasa lo mismo que con Mauricio Pellegrino en la U. Declara bien, es honesto, pero después a la hora del planteamiento…”.

“Tácticamente el profesor Bielsa le dio un manual a Berizzo, principalmente porque este último le regaló la cancha para que saliera. Todavía está esperando a que Uruguay lo vaya a apretar. El fútbol muchas veces es táctico”, concluyó.

Para cerrar, el ex meta señaló que “por úlitmo que Chile se arropé atrás con dos líneas de cuatro, defendiéndose bien. Como lo hizo Ecuador con Argentina incluso. A mí lo que más me entristece es como jugó el equipo, que fue buscando el pelotazo y la segunda pelota. No se buscó nada más”.

¿Cuál es el próximo partido de la selección chilena?

La selección chilena jugará ante Colombia este martes 12 de septiembre a las 21:30 en el Estadio Monumental. El duelo será válido por la fecha 2 de las Eliminatorias Sudamericanas.

¿Cuántas seleccionas de la Conmebol clasificarán al Mundial del 2026?

Serán seis las selecciones sudamericanas que clasifiquen de manera directa al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026. Además, el séptimo en la eliminatoria jugará una repesca intercontinental en búsqueda del úlitmo pasaje.