La selección chilena tiene esta martes 15 de octubre en encuentro durísimo ante Colombia en Barranquilla. El equipo de Ricardo Gareca, colista absoluto en estas Eliminatorias, visitará a uno de los mejores combinados en este proceso.

Además del potente rival al que enfrentará, la Roja deberá hacer cara ante un clima durísimo con una alta temperatura y humedad que sin duda afectará en el rendimiento.

Uno que entregó detalles lo que encontrará el equipo de Gareca fue Gonzalo Jara, quien en el pasado como seleccionado tuvo un par de batallas en suelo colombiano y sufrió en carne propia lo duro de su clima.

“A mí me afectó mucho. La altura no tanto, pero sí la humedad. Era un jugador que se deshidrataba muchísimo y muy rápido”, aseguró el ex defensor en ADN Radio.

En ese sentido el bicampeón de América afirmó que “en el empate 3-3 para el Mundial de Brasil 2014 perdí cinco kilos en líquido. Un amigo me decía en broma que necesitaba ir a jugarse un partido por allá”.

Además, Jarita soltó el fútbol de pasillo que se juega por esas tierras. “Es cierto que nos apagaron el aire acondicionado y que nos cortaron la luz en el camarín durante el entretiempo. Es como cuando ibas al camarín en Calama y el piso era con azulejos blanco y negro, para marearte. Se juega mucho con eso”, concluyó.

¿Cómo estará el clima en Barranquilla para el Chile vs Colombia?

Según confirma el sitio AccuWeather, el tiempo pronosticado para la hora del partido entre chilenos y colombianos será de 32 grados centígrados y una humedad del 76%. Además, hay un 55% de probabilidad de precipitaciones durante el encuentro.

¿Cuándo juega la selección chilena vs Colombia?

Chile y Colombia se verán las caras este martes 15 de octubre a partir de las 17:30 (hora de Chile) en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla.