Una espectacular campaña está realizando Ronnie Fernández en el Bolívar, donde destaca como el goleador de la liga del país vecino, algo que lo hizo dar rápidamente vuelta la página con lo vivido en Universidad de Chile.

Teniendo en cuenta que la selección chilena va a disputar tres amistosos en la fecha FIFA del mes de junio, uno de ellos ante Bolivia en Santa Cruz de la Sierra, es que muchos han dado al atacante como una pieza fija para el técnico Eduardo Berizzo.

Números

Desde su arribo por segunda vez al Bolívar, Fernández registra 12 goles en 14 partidos disputados, siendo nueve de ellos en la liga boliviana, dos en la Copa Libertadores y los otros dos en la Copa de Bolivia,

Un registro que hace ilusionar a cualquier delantero, más aún, teniendo en cuenta que, entremedio de esos goles, tuvo que ser intervenido de urgencia por una fractura en su rostro.

La Roja

Si bien fue Martín Lasarte quien el último que lo nominó a la selección chilena, en el camino que no terminó en buen puerto, en las Eliminatorias para el Mundial Qatar 2022, Ronnie Fernández tiene su parecer ante esta situación.

“En la selección he pensado que los entrenadores buscan en los que están en su mejor momento, en estado de gracia, sobre todo en los delanteros, que viven de eso. No he tenido contacto, pero es porque no quiero contactos”, comentó Fernández en radio ADN.

“Estoy disfrutando el momento. En la Copa Libertadores, que es hermoso jugar, había estado lejos de Sudamérica y no había tenido posibilidad. Bolívar me da la posibilidad, porque es el más grande del país, porque a los equipos les cuesta en la altura y estamos entusiasmados”, precisó.

Feliz

Alejado de todo lo que pasa en Chile, Fernández asegura que ha encontrado nuevamente la paz y que está disfrutando del fútbol y de su carrera.

“Estoy bastante desconectado de todo el mundo. Estoy dudando de cortar o no, fue un año bastante polémico, la prensa te ayuda y otros momentos no. Decidí por sanidad mental alejarme de eso y ha traído frutos”, asegura.