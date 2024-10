La última participación de Carlos Palacios en la Roja no fue la esperada. El delantero de Colo Colo jugó 14 minutos contra Brasil y luego pidió su liberación de la selección antes de jugar contra Colombia, una decisión que le costó varias críticas en medio del duro momento en Eliminatorias.

Sin embargo, un entrenador que fue muy importante para el futbolista lo defiende. En diálogo con Radio ADN, Ronald Fuentes, quien dirigió a la Joya en Unión Española, comentó que Ricardo Gareca “ni siquiera le ha dado oportunidades”.

“Carlos no estaba para jugar 10 minutos ante Brasil, estaba para mucho más. Conociendo las ganas que siempre tiene de ser un aporte, para él jugar 10 minutos es nada”, declaró, sumando que “vi frustración en él por no poder jugar y ser un aporte considerando sus condiciones. Nada más que frustración. Gareca no lo entendió, y eso me llama la atención“.

“Para mí, lo que él hizo (salirse de la Roja) fue un error, pero también hay que entender la conversación que tuvo con Gareca antes de que lo nominaran. No sé qué conversaron, pero no tengo dudas de que Carlos le pidió que le dé minutos para jugar y mostrar sus capacidades, pero en 10 minutos no se puede”, disparó.

“Hay que entender la conversación que tuvo con Gareca”, dice Ronald Fuentes sobre la polémica de Carlos Palacios en la Roja | Photosport

Ronald Fuentes y su relación con Carlos Palacios

Además, Ronald Fuentes contó que “con Carlos conversamos hasta el día de hoy, le mando mensajes cuando juega bien, me gusta que progrese y que mejore por las condiciones que tiene. Cuando hay que regañarlo, también lo hago”.

“Con nosotros en Unión Española creció muchísimo porque él tenía las capacidades, no porque nosotros seamos genios. Supimos entenderlo y supimos llevarlo de buena manera para que él pudiera demostrar todas las cualidades que nosotros veíamos en los entrenamientos”, cerró.

Ronald Fuentes, el mejor DT para Carlos Palacios

Hace poco, Carlos Palacios en el programa “La Junta” aseguró que el mejor entrenador que lo dirigió en su carrera es Ronald Fuentes, ubicándolo por encima de otros estrategas de renombre como Jorge Almirón o Gustavo Quinteros.

De hecho, en el equipo ideal de la Roja, lo escogió como el DT que debía estar al mando de esa escuadra.