La explicación de un ex U por las diferencias entre el Darío Osorio de Chile y Midtjylland

Darío Osorio ha dejado una gran incógnita entre los hinchas luego de nuevamente brillar en el exterior. La Joya otra vez fue clave en el triunfo del Midtjylland en la UEFA Europa League, ganándose los aplausos y dándole más la razón al reclamo de los hinchas.

Y es que el ex Universidad de Chile no ha logrado repetir ese gran nivel cuando ha tenido que ponerse la camiseta de nuestro país. Con la Roja sólo ha tenido un duelo algo similar, ante Francia, pero desde entonces no ha vuelto a aparecer.

La Joya se hace notar en tierras europeas, pero cuando le toca con el Equipo de Todos, desaparece. Luego de dejar tres partidos, un gol, 1.7 pases claves por partido, 6.7 recuperaciones por partidos, 60% de puntería, 51% de duelos ganados, 81% de pases precisos hasta ahora según Sofascore en el torneo continental, una ex figura del Bulla salió a explicar lo que realmente le pasa.

La razón por la que Darío Osorio la rompe en Europa pero no en Chile

El nivel de Darío Osorio jugando por la selección chilena es muy distinto al que muestra en el Midtjylland. La Joya se hace notar en Europa, pero cuando le toca con la Roja, simplemente no ha logrado repetir su nivel.

Darío Osorio no ha logrado repetir sus grandes actuaciones en Midtjylland junto a Chile. Foto: Photosport.

Su situación preocupa, especialmente por el momento que vive el Equipo de Todos, pero un ex U ya le sacó la foto. Rafael Olarra abordó lo que ocurre con el extremo en las pantallas de ESPN, explicando por qué en un lado sí aparece pero en otro no.

“Uno aprecia los números y más que eso, la forma de jugar, claramente uno podría entender que no lo conocen internacionalmente. Sus virtudes son en estas diagonales”, comenzó señalando.

Pero Rafael Olarra sorprendió al explicar el gran motivo por el que no brilla en Chile. “A mí me parece que el entorno le juega una mala pasada cuando está en Chile. Un entorno difícil, lo demostró en la U cuando el entorno no era muy grato, más allá de que uno pensaba que él y Assadi eran los salvadores, era muy injusto lo que pasaba con ellos”.

En esa misma línea, remarcó que “ahora llega a un grande en Dinamarca, que juega y tiene jugadores que se llevan el peso de ser los puntales del equipo y funciona bien. Recupera, recupera, hace las diagonales que tiene que hacer, marca goles cuando ha tenido la posibilidad”

Rafael Olarra insistió en su punto y avisó que, la buena noticia, es que puede seguir mejorando. “Siento que el entorno le ha jugado una mala pasada. Es un jugador que se está formando todavía, no tiene una formación definida donde uno diga ‘Donde juegue, hará lo mismo‘”

Aunque finalmente, advirtió que Darío Osorio por ahora no ha encontrado la forma de demostrar en los dos lugares. “No tiene esa capacidad de definir su juego en relación a cualquier equipo donde esté”.

¿Cuáles son los números de Darío Osorio por Chile?

Luego de su actuación ante Colombia, Darío Osorio llegó a un total de 15 partidos oficiales con Chile. En ellos ha marcado 1 gol y ha estado durante 781 minutos dentro del campo de juego.

¿Cuándo juega Chile?

Darío Osorio intentará ayudar a Chile en un duelo clave que se le viene en las Eliminatorias Sudamericanas. El próximo jueves 15 de noviembre a partir de las 22:30 horas la Roja visita a Perú intentando dejar el último lugar de la tabla de posiciones.