Es el nombre que más le gusta a los hinchas para que tome el lugar de Eduardo Berizzo en la Selección Chilena, principalmente por lo que consiguió al mando de Perú entre 2015 y 2022. Por ello, no extraña que Ricardo Gareca sea el preferido por sobre opciones más cercanas como Gustavo Quinteros.

Si bien las exigencias económicas del entrenador argentino hacen difícil que se pueda concretar, el interés para trabajar en nuestro país existe, y así lo reflejó el Tigre en una entrevista que concedió en diciembre del 2022 con DSports, donde afirmó que la intención fue dirigir a nivel de clubes más que Selección.

“Estoy abierto a todas las posibilidades. Me he tomado el tiempo suficiente y depende lo que salga, me pondré a trabajar. Mi amigo Falcioni (Julio César) me habló muy bien de Chile, por la tranquilidad y la seriedad. Eso me interesa“, afirmó Gareca meses después de su salida del Perú.

En esa línea, el técnico trasandino agregó que “a nivel de Selección nunca tuve un proyecto de Chile. Mientras estuve en Perú, traté de enfocarme siempre en ellos. Alguna vez tuve un acercamiento con un club importante de Chile. Me interesa Chile para trabajar en algún momento“.

¿Es real el deseo de Gareca de trabajar en Chile?

Para revalidar este interés, en febrero del 2023 habló con Radio Continental de Argentina, donde dejó en claro que si bien le gustaría trabajar en el país, no estaba en sus planes, en ese momento, tomar La Roja, pues tenía a Berizzo en el cargo.

“Me preguntaron si me gustaría trabajar en Chile y dije que sí, que hay clubes importantes. Lo mal interpretaron y lo llevaron para el lado de la selección. Respondí sobre la Liga de Chile y me mal interpretaron. Ahí está Berizzo. Estoy abierto a ser DT de una selección o de un club. Lo que surja, no tendría problema”, puntualizó Gareca.

¿Cuál es el salario de Gareca?

Si tomamos en cuenta su última experiencia a nivel de selecciones, con Perú, donde llegó en marzo de 2015 y se fue en julio del 2022, el salario que le pagaba la Federación incaica, según reporta el diario El Comercio, alcanza los US$308 mil dólares mensuales, es decir, US$3.6 millones de dólares anuales.

¿Cuál fue su última experiencia como técnico?

En marzo de 2023, volvió a la actividad para hacerse cargo de Vélez Sarsfield, equipo donde tuvo éxito en su primer paso entre 2009 y 2013; sin embargo, tras una seguidilla de malos resultados, cuatro meses después de asumir, presentó su renuncia.

¿Les gustaría que Ricardo Gareca sea el nuevo entrenador de la Selección Chilena? ¿Les gustaría que Ricardo Gareca sea el nuevo entrenador de la Selección Chilena? YA VOTARON 0 PERSONAS

Toda la actualidad del fútbol chileno e internacional en la palma de tu mano. Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News.