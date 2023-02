El entrenador argentino Ricardo Gareca aclaró sus dichos sobre el interés que tiene en Chile y afirmó que mientras esté Berizzo en la banca no hablará de la selección. Además, no se cerró a la posibilidad de dirigir a algún equipo nacional.

Durante semanas se han esparcido rumores sobre las intenciones de Ricardo Gareca de venir a Chile, a raíz de unas declaraciones del entrenador que encendieron las alarmas de los hinchas de la Roja. "Estoy abierto a todas las posibilidades. Me he tomado el tiempo suficiente y depende lo que salga, me pondré a trabajar. Mi amigo (Julio César) Falcioni me habló muy bien de Chile, por la tranquilidad y la seriedad. Eso me interesa", expresaba Gareca.

Sin embargo, recientemente aclaró sus dichos. "Me preguntaron si me gustaría trabajar en Chile y dije que sí, que hay clubes importantes. Lo mal interpretaron y lo llevaron para el lado de la selección", comentó el DT al programa radial Súper Deportivo.

"Nunca contestaría sobre un club o selección que haya gente trabajando. Respondí sobre la Liga de Chile y me mal interpretaron. Ahí está Berizzo. Estoy abierto a ser DT de una selección o de un club. Lo que surja, no tendría problema", agregó el Tigre.

El ex futbolista de Boca, River e Independiente no ha tenido problemas en mostrar su interés en nuestro país, pero su llegada es bastante difícil. En medio de negociaciones con Ecuador, el arribo de Gareca a suelo nacional se torna cada vez más lejano. La ANFP no tiene los recursos para pagar el despido anticipado de Berizzo y tampoco están los fondos para pagar el sueldo que exige el ex entrenador de Perú.

Ricardo Gareca tuvo un buen rendimiento en la selección peruana, incluso casi clasifica al Mundial de Qatar 2022, pero la derrota ante Australia en el repechaje desvaneció la ilusión del cuadro incaico de viajar al Medio Oriente. El estratega dejó al combinado en julio de 2022.

Por esa razón, los hinchas chilenos piden su llegada. Además de los malos resultados que ha obtenido Eduardo Berizzo en el equipo de todos. En nueve encuentros al mando, sólo suma una victoria, dos empates y seis derrotas.