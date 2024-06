Periodista de Agricultura asegura que viajarán hasta 60 personas en la delegación de Chile a Copa América, esto pese a que la nómina no se amplía hasta 26 jugadores por temas económicos.

Continúa la polémica en la selección chilena tras conocerse que la ANFP votó en contra de la ampliación de la nómina para Copa América. La Conmebol aprobó pasar de 23 a 26 jugadores en los listados de cada país participante de Estados Unidos 2024.

Incluso, esto explica en parte por qué el entrenador de La Roja, Ricardo Gareca, citó sólo 24 jugadores y no 26 para el amistoso contra Paraguay. Si no hay bajas, esos serían los mismos jugadores, ni más ni menos, los que representarán a Chile en la Copa América.

En Deportes en Agricultura, el periodista Cristián Caamaño le puso más leña al fuego, criticando que pese a que se prescindirá de dos jugadores por el déficit económico de Quilín, la delegación nacional igual alcanzará cerca 60 personas.

“Hoy me comentaron que es tanto el despelote en la ANFP por los despidos, un tema que aún no termina y hay funcionarios con mucho miedo, que es imposible que suban a un jugador más (a Copa América), salvo que Gareca se ponga firme”, dijo Caamaño.

Chile con 24 jugadores, pero más de 30 funcionarios

Agrega que “el dinero que se destina para el viaje no están incluidos los dirigentes de clubes o invitados. La información que tenemos, es que los dirigentes van por su cuenta con los descuentos que le corresponden por delegación. Es decir, el precio del hotel es más barato a valor delegación, pero tiene que salir del bolsillo del dirigente si quiere ir. En el chárter de la delegación viajan gratis si sobran asientos”.

Ahí comenzaron los dardos de Caamaño: “el tema es que estarían viajando entre 55 y 60 personas con el dinero que entrega la Conmebol por delegación. Entonces, en toda esa delegación van menos jugadores que el resto de los dirigentes, o sea de staff técnico, analistas, nutricionistas, cocineros, comunicaciones. Esos estarían entre las 55 y 60 personas”.

La Roja de Gareca y nuevo escándalo por la polémica nómina de 24 jugadores cuando pueden ir hasta 26 a Copa América de Estados Unidos 2024.

“Se alineó Gareca que dijo que no necesitaba llevar 26 jugadores en la nómina. Por eso está hasta ahora en 24. No es un tema deportivo, tiene que ver mucho la economía”, complementó.

Caamaño sentenció ácido que “ahora yo mee pregunto: es necesario llevar a tantas personas que no sean futbolista, cerca de 32 que no son jugadores. imagínense lo que está ocurriendo en la ANFP que votaron en contra de aumentar las nóminas de 23 a 26 jugadores para Copa América porque no hay plata para tres jugadores más”.

¿Cuándo juega la selección chilena contra Paraguay?

La Roja de Ricardo Gareca enfrentará a Paraguay, en el único amistoso previo a Copa América, el martes 11 de junio desde las 20:00 horas, en el Estadio Nacional.

Por Copa América de Estados Unidos 2024, Chile enfrentará a Perú (21 de junio), a Argentina (martes 25 de junio) y Canadá (sábado 29 de junio).