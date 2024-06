Desde la interna de la selección llama la atención el particular trato del Tigre con sus jugadores.

Ricardo Gareca afina los últimos detalles para definir la nómina de cara a la Copa América 2024. El entrenador de la selección chilena espera hasta último minuto para armar el equipo que viajará a Estados Unidos.

De momento se indica que Darío Osorio, Paulo Díaz y Guillermo Maripán están recuperados y serían titulares en el debut ante Perú. Pero el partido ante Paraguay dejó a varios damnificados.

Claudio Bravo, Gabriel Arias y Felipe Loyola sufrieron molestias físicas. El lateral de Huachipato sacó la peor parte y hasta salió entre lágrimas del estadio Nacional. Incluso este miércoles se realizó exámenes y todo indica que sería baja.

La táctica de Gareca

Sin embargo, Gareca esperará hasta el viernes para dar su veredicto. Una táctica que ha llamado la atención en la selección ya que el Tigre ni a sus pupilos les informa lo que pasará con el equipo.

Así lo deslizó Mauricio Pinilla en la transmisión del partido de ESPN. “Yo estuve hablando con algunos integrantes de la selección. No puedo decir quién me lo dijo, pero lo que me contaron es que tampoco les pasa mucha información”, reveló Pinigol sobre el hermetismo que aplica Gareca.

Gareca afina detalles para el viaje con la Roja a la Copa América

“No saben cuándo van a viajar, ni cuando están confirmados. Trabaja de la misma forma que trata a la prensa”, aseguró el ex goleador en la previa del duelo de Chile ante su similar de Paraguay. Lo que tendría como explicación evitar llenar de información a los jugadores y mantenerlos concentrados en el día a día.

De momento se indica que la Roja viajará el próximo domingo con el plantel que podría sumar nuevos nombres para completar la lista de 26 convocados que ahora habilitó Conmebol.