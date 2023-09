Promisorio defensor de Uruguay no está ni ahí con inactividad de Alexis Sánchez: "Lo importante es lo nuestro"

Uruguay afina detalles para recibir a la Roja en el estadio Centenario. La primera fecha de las Clasificatorias 2026 cruzó al equipo de Eduardo Berizzo en el camino de la Celeste. En la interna del equipo dirigido por Marcelo Bielsa están plenamente conscientes de la inactividad de Alexis Sánchez.

El goleador histórico de la selección chilena jugará el inicio de la ruta al Mundial próximo sin minutos en el cuerpo. De todas formas, es un delantero de muchísimo cuidado. Más para la defensa charrúa, que ha sufrido en cinco ocasiones una conquista de AS7.

Para el defensor Bruno Méndez, la situación que vive el Maravilla en su retorno al cuadro nerazzurro no reviste mayor cuidado. Tampoco el presente de Arturo Vidal, quien presentó molestias en la rodilla que lo tienen entre algodones en el Athletico Paranaense. Todo lo hizo saber en un diálogo con Kenotrotamundos.

“Son jugadores que vienen de años con la selección. Si bien hay un recambio generacional, un intercambio de grandes con chicos. Va a ser un partido muy difícil, trataremos de hacer los tres puntos en nuestro estadio”, afirmó el zaguero central del Corinthians de Brasil. Tiene apenas dos amistosos disputados por el elenco de su país.

El defensor de Uruguay Bruno Méndez no pesca la inactividad de Alexis Sánchez

Y confía en los suyos, más allá de lo que pueda proponer Arturo Vidal y la inactividad de Alexis Sánchez. “Lo principal es enfocarse en lo nuestro. Más allá de lo que el rival venga a proponer y que los jugadores ellos estén jugando o no. Lo primordial es enfocarse en Uruguay y preparar bien el partido”, aseguró el marcador de 23 años.

Otro de los temas que tocó fue sobre los primeros contactos con Marcelo Bielsa. “Tiene la costumbre de mostrar videos, analizar partidos, errores y aciertos. Sin duda eso te ayuda a mejorar día a día”, aseguró Bruno Méndez. Detalló también las cuestiones que pide el rosarino.

“Principalmente que no rifemos la pelota, que la cuidemos. Presionemos alto. No se mete mucho en lo colectivo porque cada jugador tiene su manera de jugar en su club, él se enfoca más en lo individual”, agregó Méndez, ex Internacional de Porto de Alegre y Montevideo Wanderers.

¿Cuándo juega Uruguay ante la Roja?

El primer partido de Uruguay y Chile en las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026, se disputará este viernes 8 de septiembre, desde las 21:00 horas, en el Estadio Centenario de Montevideo.

¿Cuántos partidos ha jugado Bruno Méndez en el Brasileirao 2023?

Bruno Méndez ha disputado 16 partidos en el Brasileirao 2023 para el Corinthians, que marcha en el 13° lugar de la tabla. Suma dos tarjetas amarillas.