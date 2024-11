En las tierras del próximo rival de Chile no olvidan la última vez del King por allá. Ruegan para que alguien le "tape la boca".

El regreso de Arturo Vidal a la selección chilena no sólo ha causado impacto en nuestro país, sino que también en los rivales. El duelo ante Perú marcará el retorno del King a la Roja luego de un año sin ser considerado y por esas tierras hay preocupación.

El sorpresivo llamado de Ricardo Gareca al bicampeón de América ha golpeado los planes que había en la Bicolor. De hecho, en el vecino país están alertas de lo que pasará con el volante, especialmente por el último recuerdo que dejó cuando viajó con Colo Colo.

Este año el King dijo presente en suelo peruano cuando el Cacique estaba compitiendo en la Copa Libertadores. Ante Alianza Lima se dio el lujo hasta de marcar en un empate que valió la clasificación a la próxima ronda y por el que todavía sufren.

En Perú están sorprendidos con Ricardo Gareca por llamar a Arturo Vidal

La vuelta de Arturo Vidal ha generado un profundo impacto en Perú, pero no sólo por lo que significa para Chile, sino por la vuelta de chaqueta de Ricardo Gareca. El Tigre dirigió a la selección incaica y tuvo un capítulo similar con algunos referentes a los que nunca citó.

Arturo Vidal estuvo en Perú en el primer semestre del año y fue una pesadilla para Alianza Lima. Foto: Photosport.

El periodista Rodrigo Morales abordó este tema en las pantallas de DSports y sorprendió al asegurar que el DT no es el mismo. “Para mí, el Ricardo Gareca de Perú se acabó. Se acabó el sábado en la noche cuando tomó la decisión de convocar a Vidal“.

De hecho, remarcó que el Tigre no fue alguien que tomara este tipo de decisiones. “Si algo siempre teníamos de Gareca era que siempre moría en sus convicciones e ideales. No cedía, moría con este grupo, se iba a la guerra“.

“Para mí, el Ricardo Gareca que llevó a Perú al Mundial no está. El cariño existe y no se pone en duda, pero el análisis del entrenador ya no se puede tomar en cuenta lo que hizo en Perú. Quizás la desesperación, la presión de la asociación y la gente por Arturo, pero aquí también hubo y nunca se dio“, añadió.

Peruanos no olvidan la última visita de Arturo Vidal

Ya hablando sobre el regreso de Arturo Vidal, el periodista Rodrigo Morales no escondió su preocupación. Esto, al recordar que el King fue clave para que Colo Colo volviera con un punto de su visita a Alianza Lima en la Copa Libertadores 2024.

“Arturo ya vino a Lima. Se habló de que no era el de antes, pero hizo lo que quiso. No porque tiene 37 o 38 años deja de ser increíble“, aseguró el reportero peruano.

Si bien enfatizó en que no es el mismo de antes, su calidad sigue intacta. “Ya no es el del Bayern, del Barca o Juventus, pero viene con otra jerarquía, experiencia. No con el despliegue, pero puede trabajar un partido, un partido y hay que saber manejarlas”.

Ante su inminente titularidad para el Clásico del Pacífico, el periodista aseguró que hay con qué hacerle el peso. “Creo que Perú tiene jugadores para decirle ‘Cállate’. Corzo le gritó en el piso a James (…) Araujo se puede poner cara a cara, Cartagena puede. Tienen rodaje, han enfrentado más de una vez a Arturo Vidal. Hay jugadores que tienen más de 30 años”.

En esa misma línea, rogó para que los jugadores le hagan pesar la localía. “Hay que taparle la boca en la cancha, jugando“, dijo antes de hacerle un llamado a pedirle perdón a Ricardo Gareca por criticar su proceso. “Si algo lo hiciste en público, la disculpa debe ser pública”.

Por ahora, Arturo Vidal sólo se enfoca en entrenar, en ganarse una camiseta de titular y en ayudar a la selección chilena a romper con su mala racha. El King está de vuelta en un momento clave para la Roja, que no quiere dejar de soñar con el Mundial.

¿Cuántos goles le ha marcado Arturo Vidal a Perú?

Arturo Vidal tiene a Perú entre sus víctimas favoritas a nivel de selecciones. El total, el King le ha marcado cuatro goles a la Bicolor, estando a sólo tres conquistas del máximo artillero del Clásico del Pacífico: Eduardo Vargas.

¿Cuándo juega Chile con Perú?

Chile espera que Arturo Vidal le ayude a volver a los triunfos en un duelo clave ante Perú. La Roja visita a la Bicolor este viernes 15 de noviembre a partir de las 22:30 horas.