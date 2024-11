La selección chilena trabaja con todo para reencontrarse con los triunfos en medio de un duro momento al mando de Ricardo Gareca. La Roja vuelve a las Eliminatorias Sudamericanas para visitar a Perú en un partido donde tendrá un esperado retorno: Arturo Vidal.

Después de sus fuertes críticas al proceso, el Tigre y el King se pusieron en la buena para salvar al Equipo de Todos. Una decisión que ha tomado por sorpresa a todos en el vecino país y por la que la prensa ya hace llamados desesperados.

Luego de la conferencia de prensa del bicampeón de América, en la noche del martes en un programa de TV le rogaron a Jorge Fossati tomar decisiones. De hecho, le pidieron apostar por una leyenda para hacerle peso al mediocampista, especialmente por el rol que puede tener en la cancha.

En Perú piden a un histórico para hacerle el peso a Arturo Vidal

El regreso de Arturo Vidal en la selección chilena tiene más que preocupados a los peruanos. En el vecino país están alertas por el rol que tomará el King, que ya ha sabido amargarlos, por lo que buscan ayudar a su técnico con algunas ideas.

En Perú están más que preocupados por el regreso de Arturo Vidal. Foto: Photosport.

El periodista Julio Vilchez sorprendió en las pantallas de DSports al abordar la situación y comparó lo que pasó cuando Ricardo Gareca vivió algo similar en esas tierras. “En su momento Advíncula hasta lloró por volver a la selección y era Corzo el titular. Lo hizo tan bien que se ganó el puesto. Luis dio otra fuerza, pero demoró y le costó su vuelta con Gareca”.

Fue tras ello que el comunicador hizo un llamado al DT para hacerle peso al King. “Ya que está y hoy probó el once titular con Vidal considerado, yo diría que para sopesar ese liderazgo que tiene Arturo que es indiscutible. Esa potencia que seguramente se verá reflejada en lo colectivo, Jorge Fossati debería pensar seriamente en poner a Paolo Guerrero de titular“.

¿Por qué es tan importante que el delantero esté ante el regreso del volante? Para Julio Vilchez, se explica en que “no va a estar Zambrano que puede sopesar esa jerarquía en la cancha. Paolo tiene ese peso de oficio para darle ese equilibrio con Arturo Vidal“.

De hecho, el periodista fue más allá y remarcó que el King tomará un rol clave en la cancha. “Manejo de toda situación en el campo de juego. Vidal va a ser un peso pesado en la cancha. No está Zambrano, no está Tapia, no está Gallese. Debo tener un peso pesado para igualar lo que tienen ellos“.

Pero eso no fue todo, ya que además aseguraron que con el sólo hecho de volver, el volante sale ganando más allá del resultado. “O gana Vidal o pierde Gareca y se va Gareca. Vidal queda bien parado, siempre estará en la cúspide del fútbol chileno”.

“No te vas a relajar si al otro lado está Vidal. Si comenzó a hablar y será titular, con Perú teniendo carencia de jugadores de experiencia (…) No digo que no pueda hacerlo Araujo o Callens, pero en el fútbol hay jerarquía. Paolo es un peso pesado que está por encima de sus compañeros seleccionados. No hay otro”, sentenció.

¿Cuáles son los números de Arturo Vidal esta temporada?

Arturo Vidal consiguió volver a la selección chilena luego de haber disputado un total de 35 partidos oficiales con Colo Colo en 2024. 8 goles, 3 asistencias, 2.753 minutos y el título del Campeonato Nacional son su saldo esta temporada.

¿Cuándo juega Chile con Perú?

Arturo Vidal buscará ayudar a Chile a traerse los tres puntos de su visita a Perú. La Roja viaja hasta Lima a enfrentar a la Bicolor por las Eliminatorias Sudamericanas este viernes 15 de noviembre desde las 22:30 horas.