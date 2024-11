El King fue convocado por el Tigre luego de no haber sido parte del proceso en todo el año. La guerra de declaraciones entre ambos queda en el pasado por el bien de la Roja.

Lo que hace algunos días parecía imposible, finalmente se ha hecho una realidad. Arturo Vidal dio un paso atrás en su radical postura y volverá a la selección chilena, donde tendrá su esperado cara a cara con Ricardo Gareca.

De cara a los duelos claves en las Eliminatorias Sudamericanas, donde el Tigre se juega el puesto al mando de la Roja, el King fue citado tras ser campeón con Colo Colo. Una decisión que rompe con un historial de polémicas en el último año y que de seguro tendrán que conversar.

Y es que en su paso por la banca de nuestro país, el DT había mantenido al margen al volante. No obstante, la falta de líderes, las lesiones y la urgencia por salir del fondo de la tabla de posiciones lo obligaron a romper una de sus decisiones más importantes.

Arturo Vidal y su larga lista de polémicas con Ricardo Gareca

Arturo Vidal y Ricardo Gareca por fin se encontrarán en la selección chilena con mucho por hablar. El King ha sido muy duro con el proceso del Tigre por dejarlo afuera, pero ahora de vuelta, habrá que aclarar las polémicas que han tenido por la prensa.

Arturo Vidal y Ricardo Gareca se verán las caras en la selección chilena para aclarar las polémicas.

Todo comenzó tras la Copa América, en la que el volante no fue considerado. En el reinicio de las Eliminatorias Sudamericanas y tras un gran momento en Copa Libertadores, vino el partido con Argentina. Ahí el bicampeón de América arremetería con todo, insultando al DT: “¡Este hueón no ve la Libertadores! Parece que sólo ve los partidos del fútbol argentino“, dijo por sus convocados. “Acá hay que agradecerle el esfuerzo a los muchachos, pero están quemando a muchos jóvenes“, añadió.

Sus dichos causaron un enorme revuelo, al que Ricardo Gareca le hizo el quite. Sin embargo, antes del partido con Brasil y tras ser marginado otra vez, Arturo Vidal sacó toda la artillería. “¿Les sorprende que yo no esté? Aunque no esté futbolísticamente bien, yo, el Huaso (Isla), Charles (Aránguiz) o Marcelo (Díaz), todos los que estén activos, tenemos que estar, porque la selección lo necesita“.

“Hay un DT que tiene otro proceso, pero ustedes no lo dicen: no puedes enfrentar a Brasil con cualquier jugador”, complementó en ese momento.

Su ausencia llevó a que incluso Arturo Vidal se descartara para el proceso de Ricardo Gareca en Chile. “En este no, si hay otro seguramente estaré ahí y lo daré todo para clasificar al Mundial“, dijo.

Sus dardos no se detuvieron e hizo un llamado a la ANFP para analizar la situación del Tigre ante los malos resultados. “Los que mandan van a tener que tomar alguna decisión, porque todavía se puede hacer algo. Matemáticamente todavía Chile no está eliminado”.

Pero fue ahí que Ricardo Gareca le abrió una puerta. Antes del partido con Colombia en la última fecha, el DT habló fuerte y claro. “Ningún jugador que puede ser tenido en cuenta tiene las puertas cerradas de la selección. Ni los jugadores que ustedes piensan que tienen un conflicto conmigo en algo, no podemos darnos ese lujo, de mezclar cuestiones personales mías y llevarlas a la selección“.

El entrenador del Equipo de Todos incluso apuntó directamente al King. “Vidal tiene las puertas abiertas. Cualquiera tiene las puertas abiertas. El resto son opiniones. Todos tienen las puertas abiertas y en cualquier momento pueden estar convocados“.

Aunque más allá de sus dichos, nuevamente lo había dejado afuera para enfrentar a Perú y Venezuela. El propio volante remarcó días atrás que ya era un capítulo cerrado, pero no era tan así. Ante la lesión de Erick Pulgar, Alexis Sánchez y Williams Alarcón, el DT le dará su gran oportunidad.

Arturo Vidal y Ricardo Gareca tendrán un cara a cara en el que de seguro se dirán un par de verdades. Ya sin prensa y de frente, el King podrá desahogarse y el Tigre responder a sus provocaciones para así dejar atrás las polémicas, con la mira puesta en lo importante: sacar a la selección chilena del fondo.

¿Cuáles son los números de Arturo Vidal esta temporada?

Arturo Vidal concretó su regreso a la selección chilena luego de haber disputado un total de 35 partidos oficiales con Colo Colo esta temporada. En ellos marcó 8 goles, aportó con 3 asistencias y llegó a los 2.753 minutos dentro del campo de juego.

¿Cuándo juega Chile?

Arturo Vidal intentará ayudar a la selección chilena en un duelo clave en las Eliminatorias Sudamericanas. La Roja visita a Perú este viernes 15 de noviembre a partir de las 22:30 horas en Lima.