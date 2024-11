El King reconoció que no se esperaba una convocatoria del Tigre luego de las polémicas entre ambos. Eso sí, dejó en claro que viene a ayudar con todo.

Lo que hasta hace algunas semanas parecía imposible de ocurrir, hoy es una realidad. Arturo Vidal está de vuelta en la selección chilena y se pone la capa de héroe para ir al rescate del proceso de Ricardo Gareca.

El King y el Tigre tuvieron una enorme polémica en el último año por su marginación, pero la ola de lesiones y la urgencia de líderes llevaron al DT a revertir su medida. Una decisión que sorprendió a todos, incluso al volante, quien este martes habló con la prensa sobre esto.

Pero más allá de explicar cómo fue su conversación con el DT o de todo lo que dijo sobre el proceso, el bicampeón de América no escondió su sorpresa por el llamado del entrenador.

Hasta Arturo Vidal está sorprendido con el llamado de Ricardo Gareca en la Roja

La mañana de este martes la selección chilena realizó su primera de dos prácticas en Juan Pinto Durán. A eso del mediodía Arturo Vidal conversó con los medios de comunicación, hablando de lo que ha sido su retorno a la selección chilena.

Consultado por el micrófono de RedGol sobre si lo tomó por sorpresa la convocatoria en plenos festejos del título con Colo Colo, el King fue muy sincero. “Claro que me sorprendió por cómo se dio, pero feliz. Siempre he querido estar en la selección, me gusta vestir la camiseta y representar a mi país”.

De hecho, Arturo Vidal deja atrás las polémicas y se enfoca en ayudar a la Roja. “Me toma en un momento espectacular, levantando una copa, con mucho trabajo y esfuerzo. Tuve la oportunidad de marcar en el último partido, de ir mejorando y estar bien físicamente”.

En esa misma línea, aseguró que la lesión por la que Ricardo Gareca no lo citó hasta ahora ya es cosa del pasado. “Me toca en un momento preciso. Creo que llego mejor que nunca a la selección después de la última lesión que tuve“.

Finalmente, el mediocampista avisó a Perú y Venezuela de que hará todo lo posible por levantar el rumbo del Equipo de Todos. “Estoy feliz y espero aportar, ayudar y espero que sumemos los seis puntos“, cerró.

Arturo Vidal y Ricardo Gareca se ponen en la buena por el bien de la selección chilena. La Roja vive un momento crítico y el King, a pesar de sus críticas, da vuelta la página para ayudar a un elenco al que supo darle alegrías.

¿Cuáles son los números de Arturo Vidal esta temporada?

Arturo Vidal está de vuelta en la selección chilena gracias a los 35 partidos oficiales que disputó con Colo Colo esta temporada. En ellos anotó 8 goles, aportó con 3 asistencias y llegó a los 2.753 minutos dentro del campo de juego.

¿Cuándo juega Chile?

Arturo Vidal y la selección chilena trabajan con todo para lo que será un duelo de oro en las Eliminatorias Sudamericanas. La Roja visita a Perú este viernes 15 de noviembre a partir de las 22:30 horas en Lima.