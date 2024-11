Arturo Vidal enfrentó a los medios de comunicación este martes en su segundo día en la selección chilena. Tras varios meses alejado de la Roja, el King volvió a Juan Pinto Durán para ponerse bajo las órdenes de Ricardo Gareca.

El campeón con Colo Colo llega en un momento determinante para el proceso del “Tigre”. Por lo que recalco que asumirá un nuevo rol en el equipo de todos. A tal punto que hasta le bajó el perfil a ser el nuevo capitán del equipo.

“No es decisión mía (ser capitán), pero vengo a aportar, dar experiencia, ayudar al equipo. Quiero ayudar en un momento difícil y hacer crecer a esta selección, que tiene mucho talento, ojalá quedarnos con los seis puntos”, aseguró el Bicampeón de América.

Arturo Vidal ya está bajo las órdenes de Ricardo Gareca

“Estamos últimos no estamos pasándolo bien, pero puedo ayudar a los jugadores en este proceso”, complementó Vidal.

El nuevo rol de Arturo Vidal

Ahora el propio jugador de Colo Colo recalcó que su tarea será liderar al equipo, más allá si es titular o no ante Perú y Venezuela.

“Mi objetivo es que tengan más confianza para estos partidos. Cuando me toque hablar me escucharán, estarán atento, estaré gritando todo el rato en entrenamientos y partidos, así se van a sentir bien. Me tocó ser líder, lo hice de buena forma y por eso se dieron resultados, ahora no será diferente”, sentenció.

Cabe consignar que en el primer entrenamiento de fútbol, Ricardo Gareca dispuso a Vidal de titular. Por lo que el King podría ser de la partida ante Perú este viernes 15 de noviembre.