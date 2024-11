Este martes la selección chilena siguió con sus trabajos de cara al partido con Perú y tuvo, tras más de un año, una conferencia de prensa con Arturo Vidal. El King conversó con los medios de comunicación sobre su retorno a la Roja y el sorpresivo llamado de Ricardo Gareca.

Pero más allá de lo que habló sobre lo que pasa en la cancha, luego de atender a los micrófonos vivió un momento muy particular. Marcelo Díaz, el periodista de TNT Sports, le entregó las llaves de su auto en una situación que descolocó a los presentes.

Muchos quedaron con la duda de por qué el reportero las tenía y fue él quien se encargó de explicar la situación. Y todo tiene que ver con la participación del volante en la gala del fútbol chileno desarrollada el lunes recién pasado.

Marcelo Díaz y la sabrosa historia tras las llaves perdidas de Arturo Vidal

Arturo Vidal conversó con los medios de comunicación este martes en Juan Pinto Durán, donde abordó su retorno a la selección chilena. Tras la charla, el periodista Marcelo Díaz lo llamó y se le acercó para entregarle algo, generando las risas del King.

Marcelo Díaz llamó a Arturo Vidal al término de la conferencia de prensa y le devolvió las llaves de su auto. Foto: Photosport.

¿Qué fue lo que le dio? Eran nada menos que las llaves del auto del volante, quien las olvidó luego de ser parte de la gala del fútbol chileno. “Aquí yo lo llamo y le hago entrega de sus llaves que dejó en el canal”, explicó esta tarde en el programa Todos Somos Técnicos.

La situación ocurrió luego de que Arturo Vidal se fuera sin problemas a su casa. “Su auto no es de llave con contacto, sino con chip. Pensaron que se le podía parar el auto, pero pudo llegar a la casa“.

De hecho, Marcelo Díaz tomó por sorpresa al King, quien se enteró en ese momento de que se le habían quedado en el canal. “No sabía, lo sorprendí. Ayer llegó y le estacionaron el auto. Después llegó y se fue“.

Finalmente el periodista contó por qué fue él quien se las hizo llegar. “A mí me las pasó producción. Me dijeron que eran las llaves de Arturo Vidal y si iba a Pinto Durán hoy, me preguntaron si se las podía pasar”.

Arturo Vidal recupera las convocatorias a la selección chilena y ahora también las llaves de su auto. El King disfruta luego de cerrar el año con Colo Colo como campeón y ahora aspira a ayudar a la Roja a salir de su crisis para ratificar su tremenda temporada.

¿Cuáles son los números de Arturo Vidal esta temporada?

Arturo Vidal dice presente en la selección chilena luego de haber disputado un total de 35 partidos oficiales esta temporada. 8 goles, 3 asistencias y 2.753 minutos son su saldo en Colo Colo.

¿Cuándo juega Chile?

La selección chilena ruega para que Arturo Vidal la ayude a salir de su crisis en las Eliminatorias Sudamericanas. La Roja se prepara para visitar a Perú este viernes 15 de noviembre a partir de las 22:30 horas.