La selección chilena vive uno de sus peores momentos, luego de caer al último lugar de la tabla de posiciones en las Eliminatorias para el Mundial 2026, lo que hace crecer la crisis futbolística.

Con la Generación Dorada como parte del pasado, la Roja no logra levantar de la mano del técnico Ricardo Gareca, quien incluso luego de la goleada ante Colombia, puso en duda su continuidad.

Una difícil situación, pero donde el comentarista deportivo, Patricio Yáñez, tiene una conclusión del momento, que va más allá de que se cambie al Tigre de la banca como entrenador de Chile, donde apunta a los jugadores del plantel y le tira un palo directo a Diego Valdés.

“Resulta que lo de Bolivia nos terminó por cortar las piernas y decir, bueno, no tenemos con qué. Esto no es un tema de que no esté alguno de los jugadores de la Generación Dorada, esto no sucede porque no esté Vidal, porque no esté Isla, no sucede porque Bravo se retiró, sino que sencillamente muchos de los jugadores que están en este proceso no te dan el ancho“, comentó.

Diego Valdés fue uno de los ejemplos de Patricio Yáñez en el mal momento de la Roja. Foto: Andres Pina/Photosport

Patricio Yáñez apunta a los jugadores de la Roja

Fue en ESPN Chile, donde el histórico Patricio Yáñez apuntó a los jugadores de la Roja por el momento que vive la selección chilena, donde pone de ejemplo a Diego Valdés con su juego en México.

“El no dar el ancho a nivel de selección no tiene mucha explicación, porque a nivel de clubes estos jugadores on importantes. Valdés hace poco fue elegido el mejor jugador del fútbol mexicano, una liga superior a la chilena. Pero resulta que se ponen esta, cuando uno dice qué significa ponerse la camiseta, y esto que pesa algunos gramos para algunos jugadores pesa kilos“, destacó.

Por lo mismo, asegura que es esperable que se ponga sobre la mesa una salida del técnico Ricardo Gareca, teniendo en cuenta los malos resultados que ha obtenido al mando.

“Eso me parece que no ha tenido la capacidad Gareca de levantar, porque este grupo de jugadores en cuatro partidos y cuatro derrotas, que ayer era esperable, se dio la lógica. Ahora a esperar que Gareca abrió la puerta que lo iba a pensar y me parece que trabajan para un acuerdo de salida del técnico“, cerró.