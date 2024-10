Carlos Palacios era parte de la concentración de Colo Colo para el partido pendiente contra Unión La Calera, pero debió bajarse luego de que la ANFP anunciara que estaba inhabilitado para jugar. Desde Colombia, donde la Roja perdió por goleada, Pablo Milad lo comunicó a los medios.

“El artículo quinto, inciso uno de la FIFA prohíbe jugar cuando un jugador sale unilateralmente de una concentración y eso le impide, cuando termine la fecha FIFA, que terminó ahora, y hasta cinco días después, jugar por su equipo”, aseguró. Esto mismo le explicaron desde la ANFP a Colo Colo.

Sin embargo, lo que varios discuten es que no se trata de una salida unilateral, ya que la Federación de Fútbol de Chile anunció su liberación. Uno de los que entrega este argumento es Patricio Yáñez, quien hizo un potente descargo contra la ANFP por esta situación.

“Le está pasando la factura, están molestos y lo están castigando, lo que a mí no me parece, porque el jugador fue desafectado. Independiente de la semántica, de la FIFA y de todo, me parece mala clase que la ANFP no le permita jugar a un futbolista”, disparó en Deportes en Agricultura.

Carlos Palacios no puede jugar en Colo Colo, confirmaron en la ANFP | Photosport

Pato Yáñez y la inhabilitación de Carlos Palacios: “Eso no se hace, ANFP”

El ex futbolista de Colo Colo continuó su descargo. “Esto es un ‘me cagaste’, ahora te paso la cuenta y se la tiene que mamar Colo Colo. Me parece que se equivocan, no corresponde”, declaró. El resto del panel estuvo de acuerdo.

“Más allá de que el jugador estuvo horrible, porque uno va sabiendo detalles de cómo fue su salida, la ANFP no puede pasarle la cuenta y negarle a un jugador cuando el comunicado habla de que fue desconvocado. Es una venganza. Mal, mal, mal. Eso no se hace, ANFP”, cerró.