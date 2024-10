La salida de Carlos Palacios de la Roja fue el gran tema en la previa del duelo contra Colombia por las Eliminatorias, donde el equipo nacional fue humillado con una derrota por 4-0. El delantero de Colo Colo fue liberado de la convocatoria por temas personales el sábado pasado.

Las motivaciones de la Joya para abandonar la concentración eran desconocidas hasta ahora. El mismo entrenador de Chile, Ricardo Gareca, tenía muy poca información sobre aquello. “Nadie sabe en profundidad, porque no explicó qué eran las cosas personales“, reveló el técnico.

Según CNN Chile, la baja de Carlos Palacios de la Roja tiene que ver con una causa judicial que se reactivó: en específico, una denuncia por violencia intrafamiliar presentada en 2022 por su expareja, que incluía amenazas y deuda de pensión de alimentos.

Esta denuncia terminó con el futbolista detenido en noviembre de dicho año, acusado de amenazas de muerte. En ese entonces, su expareja también lo expuso en redes sociales: “Vino a dejar a su hijo y me ofreció balazos a mí porque yo le dije que no quería nada nunca más con él”.

Carlos Palacios acusó problemas personales para salir de la Roja: aseguran que se trata de una causa judicial | Photosport

El silencio de Carlos Palacios tras su salida de la Roja

Lo cierto es que ningún detalle se ha conocido por el mismo Carlos Palacios, quien se incorporó inmediatamente a Colo Colo luego de su liberación de la Roja. El futbolista incluso se concentró para el partido de este miércoles contra Unión La Calera, aunque tuvo que dejar la convocatoria.

La ANFP citó un reglamento de la FIFA que le impedía jugar hasta cinco días después de su liberación de la Roja, aunque esto es algo que debate Colo Colo. De todas formas, Palacios confirmó que salió de la nómina de Jorge Almirón para evitar cualquier castigo al Cacique.

“Acabo de ser informado que no estoy habilitado para jugar el partido de mañana, debido a un artículo que dice que yo salí unilateralmente de la selección, cosa que no sucedió. Hoy fui liberado de la concentración del equipo para volver a casa, donde me necesitan”, explicó.