Claudio Bravo se manifestó luego de la salida de Carlos Palacios de la Roja, pero Pato Yáñez no se convenció de sus palabras.

La Roja vuelve a las canchas y enfrenta a Colombia por las Eliminatorias, donde marcha como colista exclusivo. Hay obligación de sumar puntos en Barranquilla. En la previa, el equipo nacional recibió el aliento de Claudio Bravo, quien aprovechó de dejarle un palito a Carlos Palacios.

Justo tras la salida del delantero de Colo Colo de la selección, el exportero publicó: “Vestir la Roja es el máximo orgullo para un futbolista chileno. Significa llevar tu bandera por lo más alto. Nada se compara, no existe cosa más grande que defender a tu país. Mucho éxito, señores”.

Pero sus palabras no le cayeron muy bien a Patricio Yáñez. El exfutbolista y ahora comentarista deportivo le recordó a Bravo que él también se restó de la Roja, como cuando privilegió sus vacaciones por sobre la Roja durante las eras de Reinaldo Rueda y Eduardo Berizzo.

“Ojo, que le puede rebotar a Claudio Bravo, porque él prefirió vacaciones por sobre venir a la selección. No tengamos una lectura menor porque es Bravo; yo no la voy a tener. A él se le podría haber dicho lo mismo en su momento”, dijo Yáñez esta mañana en Deportes en Agricultura.

El aliento de Claudio Bravo a la Roja no convenció a Pato Yáñez | Photosport

“En un momento, la Roja no fue lo más importante para Claudio Bravo”

Siguiendo con su idea, apuntó que “de pronto no es lo más importante, lo más importante, no criticando a Bravo, es que el jugador tiene prioridades. En su momento, para él, la Selección no fue lo más importante, fue el descanso y hay que entenderlo“.

“Ojo con estas palabras de que ‘doy mi vida’. Nadie va a dar la vida por nada, por la selección… es un orgullo, una obligación en su momento, pero uno tiene cosas más importantes que la selección. El fútbol se acaba a los treinta y tantos y comienza una nueva vida”, reflexionó.