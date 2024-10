Claudio Bravo encendió a la selección chilena tras la automarginación de Carlos Palacios del equipo de Ricardo Gareca, asegurando en un mensaje a través de redes sociales que la Roja es lo más importante.

“Pase lo que pase ánimo y fuerza. Mis mejores deseos para todos los valientes. El vestir La Roja es el máximo orgullo para un futbolista chileno”, comenzó señalando el capitán.

Agregó que “significa llevar tu bandera por lo más alto. Nada se compara, no existe cosa más grande que defender a tu país. Mucho éxito señores”.

Un asunto que muchos usuarios le sacaron en cara, debido a que en algún momento el propio Bravo se restó del proceso de Reinaldo Rueda, por las diferencias con Arturo Vidal.

Claudio Bravo en su último partido en Chile: fue en el amistoso ante Paraguay

El día que Bravo se bajó de la Roja

Reinaldo Rueda intentaba curar las heridas de la eliminación al Mundial de Rusia 2018. Nominó a Claudio Bravo, quien manifestó en su Twitter que no iba a acudir al llamado.

“Tenía programado un viaje con mi familia. Lamento que me estén llamando en contra de mi voluntad, ya que con los años me he ganado un mínimo de respeto por este escudo. Espero entiendan mi decisión en esta oportunidad”, señaló el arquero bicampeón de América en el inicio de la era Rueda, en marzo del 2018, para jugar ante Suecia y Dinamarca.

De hecho la razón del arquero de aquel entonces Manchester City era que quería a un preparador de arqueros de confianza. “Yo ofrecí pagarle a esta persona (Julio Rodríguez) porque me puede beneficiar. Si yo llego a un lugar y no tengo las condiciones, no me siento bien. Mi estado de ánimo cambia y para jugar así por Chile, es preferible que juegue otro arquero”, comentó.

Aclaró eso sí al tiempo después que “yo nunca me he marginado ni renunciado como se especuló. Siempre estoy con la labor de querer sumar, pero una nominación no depende de mí, depende del técnico y la función que espera de sus arqueros”.

Bravo, un año y medio fuera de la Roja

El problema que se originó con Arturo Vidal tras la eliminación de Chile del Mundial de Rusia fue duro para Bravo. Su señora, Carla Pardo, señaló en el 2017 que “algunos jugadores no entrenaban de la borrachera que llevaban” y ardió Troya.

Bravo se restó un tiempo de la Roja tras su problema con Arturo Vidal. Hoy está todo arreglado.

Esto provocó que Bravo se alejara de la Roja por un año y medio. Tras ese duelo final de las eliminatorias ante Brasil en octubre del 2017, pasó un año y medio para que volvier a atajar: fue en un amistoso ante Argentina, en mayo del 2019.

Bravo acumuló 150 partidos jugados por la selección chilena, siendo titular en 149 de estos duelos. Solamente entró desde el banco en el 2005, en un amistoso ante Perú en Tacna.