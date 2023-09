El 18 de septiembre de 1980 se jugó uno de los partidos más importantes de la selección chilena ante Argentina. La Roja, en Mendoza, visitó a una escuadra que venía de ser campeona del mundo en 1978. Además, en ese partido tuvo a Diego Maradona en cancha.

Los trasandino se pusieron 2-0 arriba en el primer tiempo, aunque la garra de Chile apareció para poder igualar ese encuentro. El descuento lo hizo Osvaldo “Papudo” Vargas, con un gran tiro libre rasante de 25 metros, antes de que Sandrino Castec metiera el 2-2 definitivo con una chilena.

En charla con Redgol desde su amado Papudo, Vargas cuenta que “siempre en estas fechas se viene ese gol a la memoria. En Papudo me encuentro con amigos y eso quedará en la memoria de todas las personas. Me encontré con una persona de Ventanas y me da un abrazo emocionado, aún se recuerda y eso quedará en los futboleros”.

Describe que “le pegué con todo, uno siempre trata de que el balón ingrese. Estábamos complicados y después lo empatamos con Sandrino Castec, al final creo que hasta pudimos ganarlo”.

Vargas describe que “fue histórico para mí y para los más cercanos. En ese tiempo Argentina venía de ser campeón del mundo el 78. Estaba Maradona, fue difícil, complicado”.

Sobre el Diego, recuerda que “Maradona siempre fue difícil para todo el mundo, era inteligente para jugar, tenía una visión periférica de todo el campo. Una técnica maravillosa, antes de que le llegara la pelota ya sabía dónde iba a distribuirla. Una gambeta corta muy buen, el dribling para llevar el balón. Era bajo, pero corpulento”.

