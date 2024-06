Pablo Milad, presidente de la ANFP, sacó la voz por los problemas económicos que enfrenta el ente rector del fútbol chileno. El timonel nacional aclaró el panorama luego de que Juan Cristóbal Guarello asegurara que la situación es tan crítica que incluso “es difícil pagarle a Ricardo Gareca“.

Milad reconoció que la billetera chilena pasa por un momento delicado, pero prometió que no hay problemas para este año. “Quiero ser bien enfático. Se especula demasiado, que se va Gareca, que no le van a pagar. El año está financiado, no tenemos ningún problema. Eso significa que no están tan malas las cosas”, dijo.

“Lo que sí hay es una reestructuración completa de lo que es la ANFP, porque nosotros no recaudamos como lo hacíamos hace años atrás producto de la pandemia, el no pago de sponsors y los resultados últimos de la selección, que no han sido los mejores”, explicó.

La ANFP se ha tenido que ajustar a un menor ingreso. “Hay que reestructurar el funcionamiento para dar con la misma calidad y profesionalidad todos los servicios de la ANFP al fútbol chileno. Solo es un ajuste con base en los ingresos que tenemos hoy en día”, dijo.

“Eso implica modificaciones no solamente en disminución de personal, sino que en muchas cosas más”, explicó más tarde. También, añadió que no existen problemas económicos que impidan a la Roja llevar 26 jugadores, la máxima capacidad, a la Copa América 2024.

“Nosotros tenemos reservados 26 asientos para los jugadores, faltan los dos por llenar. Hay disposición absoluta de la Federación de Fútbol de Chile para llevar el cupo máximo, pero es decisión de Gareca. La logística en general está dispuesta para ello”, concluyó.

