Uno de los temas que tuvo que abordar Ricardo Gareca en conferencia de prensa fue una polémica portada de El Líbero de Perú, donde se hablaba de su posible salida de la selección chilena por problemas económicos de la ANFP. Una información de Juan Cristóbal Guarello inspiró a los peruanos.

El periodista nacional aseguró en La Hora de King Kong que “la cosa (en la ANFP) está tan complicada que es difícil incluso pagarle a Gareca. Sale 2,8 millones de dólares al año y está complicado. La situación es catastrófica”. Ahora, Guarello aclaró que nunca quiso decir que el DT se iría por eso.

“Tenía un informe pormenorizado de los temas económicos de la ANFP y entre ellos estaba que uno de los ítem más altos para pagar es Gareca, el cuerpo técnico. Pero en ningún momento se dijo que no se le había pagado ni menos que se iba. En ningún momento”, dijo en Radio Agricultura.

“Los peruanos, en su necesidad de generar contenido o escándalo, agarraron una publicación de Instagram (de la Hora de King Kong) y dijeron que Gareca se iba. Yo dije que uno de los gastos más altos de la selección era el sueldo del entrenador, pero en ningún caso eso quiere decir que Gareca se va”, sumó.

Guarello destapó los problemas económicos de la ANFP y en Perú se colgaron: aseguraron que Gareca se iba de la Roja | Photosport

“Hay un tema de fondo. Hay medios y medios. Uno entiende que El Líbero te arme una nota de un estornudo. Pero que eso lo agarre El Comercio… Ahí ya estamos mal. El Comercio es el diario más respetado de Perú y que se sume a este tren… Pero así funcionan las cosas hoy”, agregó.

La respuesta de Gareca a Guarello y los medios peruanos

La información de Juan Cristóbal Guarello, que después fue agrandada por los medios peruanos, llegó a los oídos del mismo Ricardo Gareca. El entrenador de la selección chilena abordó el tema en conferencia de prensa y descartó que vaya a dejar la banca nacional.

“No estoy enterado. ¿Dónde salió eso? Lo que se publica es algo que no me meto y nunca entro en una polémica con el periodismo, no me interesa eso, ni con colegas o jugadores. No me permitiría esas cosas porque represento a la Federación”, respondió el DT de la Roja.

“Tengo contrato con Chile e, independiente los inconvenientes que pueda tener la Federación, que no los tiene porque nos han cumplido, tengo un contrato y lo respetaré hasta las últimas consecuencias tanto deportiva como financieramente”, concluyó.

