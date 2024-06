En los días previos al partido amistoso ante Paraguay, con miras a la Copa América 2024, surgió el rumor de que el técnico Ricardo Gareca podría dejar la dirección técnica de la Selección Chilena, dados los problemas económicos que enfrenta la ANFP.

El primero en sacar la voz fue Juan Cristóbal Guarello, quien aseguró en La Hora de King Kong que “la cosa está tan complicada que es difícil incluso pagarle a Gareca. Sale 2,8 millones de dólares al año y está complicado. La situación es catastrófica”.

Después, el diario peruano Líbero publicó en su edición de este domingo una imagen del Tigre donde se pregunta “¿Gareca deja Chile?“, citando la información del comunicador, y agregaron que el DT “está casi con las maletas hechas para irse de Santiago”.

Por todo lo anterior, se le preguntó directamente al entrenador de La Roja si es que eran verdad las informaciones que apuntaban a su adiós del Equipo de Todos, por la delicada situación económica en la ANFP. Su respuesta fue categórica.

¿Qué dijo Ricardo Gareca sobre los rumores de su salida de Chile?

“No estoy enterado. ¿Dónde salió eso? Lo que se publica es algo que no me meto y nunca entro en una polémica con el periodismo, no me interesa eso, ni con colegas o jugadores. No me permitiría esas cosas porque represento a la Federación“, comenzó sus dichos el Tigre.

En esa línea, Gareca agrega que “tengo contrato con Chile e independientemente los inconvenientes que pueda tener la Federación, que no los tiene porque nos han cumplido, tengo un contrato y lo respetaré hasta las últimas consecuencias tanto deportiva como financieramente”.

“El compromiso es absoluto con Chile de mi parte y el comando técnico. Desconozco lo que se genere”, cierra el técnico de La Roja, para desmentir los dichos de Guarello que trajeron cola en Perú.

