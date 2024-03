Paulo Díaz está en Europa con la selección chilena, a espera del duelo amistoso de La Roja contra Francia, tras la victoria por 3-1 frente a Albania. Sin embargo, el defensa y figura de River Plate sigue siendo noticia en Argentina, consolidado primero con el técnico Marcelo Gallardo y ahora con Martín Demichelis.

En conversación con La Página Millonaria, sitio partidista del Millo, Óscar Ruggeri se declaró fiel admirador del defensa chileno, elogiando sus condiciones, calidad y personalidad como pilar de River.

“Me encanta. El chileno me encanta. ¿Qué le veo? Es malo, malo… Se enoja, lo veo que putea a uno porque no le cerró para allá, porque no le fue para acá. Cuando va dividida va dividida. No piensa en el VAR”, dijo el ex defensa de River Plate y Boca Juniors, entre otros.

El campeón del mundo con Argentina en México 86 agregó que “cuando va dividida, va dividida la pelota. Juega bien. Hace los cambios y cabecea bien. Es un jugador de selección. Estamos hablando de un tipo de selección”.

Entre los mejores de Copa Libertadores

Por último, el Cabezón sentencia que “es un jugador ideal para jugar Copa Libertadores. Sí. Díganme los centrales que hay en la Copa Libertadores, dime todos los que hay… A Paulo Díaz lo vas a poner entre los mejores, dentro de los dos o tres mejores sin dudas. En Argentina también es uno de los mejores”.

Con 29 años, Paulo Díaz es jugador de River Plate desde mediados de 2019. Con el Millo se ha coronado campeón de Primera División (2), Copa Argentina (1), Supercopa Argentina (2) y del Trofeo de Campeones (2).

A River llegó tras el breve paso por el Al-Ahli de Arabia Saudita. Antes defendió a San Lorenzo, Colo Colo por un fugaz lapso y Palestino, donde debutó como profesional.

Cabe recordar que Óscar Ruggeri se desempeña actualmente como destacado comentarista de ESPN, esto tras dirigir como entrenador por última vez a San Lorenzo en 2006.

Además de la selección argentina, como jugador vistió los colores de Boca Juniors, River Plate, Logronés y Real Madrid en España, Vélez Sarsfield, Ancona (Italia), América de México, San Lorenzo y Lanús.

