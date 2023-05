Ya son casi tres años desde la salida de Reinaldo Rueda de la selección chilena. El estretega colombiano dejó el banquillo nacional con sólo cuatro fechas disputadas de las Eliminatorias a Qatar 2022, proceso que después tomó Martín Lasarte y cuyo objetivo no se pudo completar.

Ahora, Rueda recordó cómo fue su proceso al mando de la Roja, donde enfrentó duros días de confinamiento en Chile antes de su partida a fines de 2020. En conversación con ESPN, el entrenador que luego tomó la selección de Colombia habló de lo que vivió en nuestro país.

“Una persona sabia me preguntó cómo estaba con los muchachos de Chile y le dije que muy bien, pero estuve nueve meses en cuarentena en un país ajeno. Me llamaron de mi país y me dijeron que me necesitaban otra vez”, comentó el DT.

Además, reveló que recibió un llamado de Colombia en 2018, antes de que llegara Carlos Queiroz, a quien terminó reemplazando en enero de 2021. “Quién iba a pensar que perderían con Uruguay y 6-1 con Ecuador, y que me llamarían a mí. Me contactaron por segunda vez”, siguió.

En esa línea, lamentó no haber podido concretar la clasificación a la pasada Copa del Mundo con su selección. “Tengo pena de no haberle correspondido al país y a todos los entrenadores del fútbol colombiano”, afirmó el DT, que fue desvinculado de Colombia en abril de 2022.

Cabe recordar que Rueda tuvo una turbulenta salida de la banca de la Roja. Alcanzó a dirigir cuatro partidos en las Eliminatorias rumbo al Mundial 2022, donde sacó derrotas ante Uruguay y Venezuela, un empate con Colombia y una victoria ante Perú antes de su partida.