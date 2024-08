Boca Juniors con Gary Medel superó por la cuenta mínima a Cruzeiro y toma ventaja en la llave de octavos de final de Copa Sudamericana. Sin embargo, el encuentro estuvo marcado por el arbitraje de Jesús Valenzuela. El juez central repartió varias tarjetas y cortó el juego en reiteradas ocasiones.

Presentación que preocupa ya que será el árbitro encargado de impartir justicia en la próxima fecha de Eliminatorias cuando la Roja visite a Argentina el 5 de septiembre. Valenzuela nuevamente esta en el ojo del huracán y ahora son los brasileños los que pusieron en duda su cometido.

Es que en Cruzeiro reclamaron por apoyo “localista” y que se reflejó este jueves. Primero fue captado sacándose fotos en La Bombonera como un hincha más del elenco trasandino. Lo que fue parte del reclamo de los brasileños que apuntaron a que se les cargó la mano por ser visitantes ante Boca Juniors.

Valenzuela cobró 36 faltas y 20 fueron de los jugadores de Cruzeiro. Además les cobró cinco posiciones de adelanto, y cinco jugadores fueron amonestados. De los cuales, cuatro se registraron en el primer tiempo. Presentación que el medio Lance destacó por la rápida entrega de tarjetas que mostró el venezolano.

Pero en Cruzeiro no se quedaron conformes y lanzaron una fuerte crítica contra el referí FIFA. “Fue un arbitraje anormal. A nosotros nos amonestaba y para ellos no. No es muy normal en la competición tener muchas tarjetas en solo un tiempo. Los árbitros están dejando correr más el partido y no están repartiendo muchas tarjetas. Pero hoy no fue el caso”, agregó el lateral William.

¿Cuándo vuelve a arbitrar Jesús Valenzuela?

El venezolano ahora podría ser designado para la revancha de octavos de final tanto de Copa Libertadores o Sudamericana. Pero esto quedará a cargo de la decisión de Conmebol.

Lo que ya está confirmado es que dirigirá el partido por clasificatorias del próximo jueves 5 de septiembre cuando Chile visite a Argentina, en lo que será el reencuentro de los Campeones de América con su hinchada.