Nico Peric se molesta por declaraciones de Claudio Bravo: "No me gustaría ser su compañero"

Nicolás Peric no quedó contento con las declaraciones de Claudio Bravo antes de la nómina de la selección chilena. En la previa de un posible regreso al arco nacional, el histórico portero habló del presente de la Roja y dejó una pregunta: “Si jugáramos una final, ¿por quién apostarías, viendo mi desempeño por muchos años ahí y los resultados que hemos obtenido?”.

En ESPN, el Loco criticó a su excolega. “No me gustaría ser su compañero. Cuando estuve en la selección, nunca me gustó que los que no estaban hablaran. Sentía que le restaban importancia a lo que yo hacía para poder estar. Yo creía que me merecía estar, que yo me esforzaba para estar ahí”, explicó.

“Yo nunca jugué en un equipo grande, me mataba entrenando y me esforzaba para que mis equipos chicos ganaran y se lucieran. Porque a lo mejor si estabas en un equipo grande, atajabas dos veces y salías en todas las portadas. Pero me gustaba cuando me citaban porque sentía que mi esfuerzo valía la pena”, siguió.

“En un par de oportunidades hubo arqueros que criticaban, no directamente a mí, o que hacían ver que ellos deberían ser parte. Pero yo creo tener méritos, creo que lo he hecho bien para estar aquí. Y si él no está, quizás está la próxima vez y yo cierro la boca, porque respeto su trabajo”, lanzó.

Luego, defendió la titularidad de Brayan Cortés. “Que Claudio diga eso no me gusta. No me cierra, porque lo de Cortés es rayando la perfección. Yo creo que él está en el mejor momento de su carrera y podría estar en Vélez o Estudiantes, y seguramente a final de año se va a ir. Entonces dudo que en nuestra selección el problema sea el arco. Si está Bravo, Cortés o Arias, estará bien cubierto”, cerró.

