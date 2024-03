"No sé si voy a estar": Claudio Bravo se sincera sobre su regreso a la selección chilena

Claudio Bravo es uno de los nombres que Ricardo Gareca quiere tener sí o sí en la selección chilena. A pesar de no estar sumando minutos y que las lesiones le han complicado la temporada, el Tigre espera contar con el arquero para sus primeros partidos.

Sin embargo, en las últimas horas han aparecido rumores de que su mal momento en España le terminaría costando la convocatoria. La situación llena de incertidumbre las cosas, pero eso poco le preocupa al portero.

Este miércoles el guardameta sacó la voz y se sinceró sobre un posible regreso a la Roja. Y si bien no cerró la puerta y recalcó que quiere ayudar, dejó en claro que no depende de él.

Claudio Bravo no piensa en la Roja por ahora

En medio de la Real Betis Week, con la que el club busca promocionarse en nuestro país, Claudio Bravo tuvo una conversación donde tocó varios temas. El histórico capitán no esquivó su situación en la selección chilena y recalcó que espera un contacto para bien o para mal.

“Si existe un interés de saber cuál es tu situación, tu idea, si tienes el orden de querer ayudar, es tan sencillo como decir que sí. Si hubiera un llamado para darme las gracias y no contar conmigo, también es válido”, señaló.

Tras ello, Claudio Bravo entró de lleno en su posible regreso, aunque llamó a la calma. “Mi situación es siempre querer estar y ayudar, pero no sé si voy a estar en una nómina o no. Ese ha sido mi misma sensación desde que debuté”.

En esa misma línea, el arquero enfatizó que su retorno para los amistosos de marzo no está asegurado. “No sé si voy a estar en nómina, no me quiero aventurar ni tener esa ilusión de marearme con ciertas cosas”.

Para cerrar, el bicampeón de América recalcó que no le quita el sueño es recuperar su lugar en el equipo de todos. “Mi mayor pensamiento hoy es disfrutar donde me toca estar”.

Claudio Bravo será uno de los jugadores que estará esperando por el llamado de Ricardo Gareca para su primera nómina. Su presente no lo acompaña pero su historia sí, por lo que habrá que estar atentos a lo que decida el Tigre al respecto.

¿Cuántos partidos tiene Claudio Bravo por la selección chilena?

Claudio Bravo ha inscrito su nombre en la historia con sus 145 partidos oficiales disputados en la selección. En ellos el arquero acumula 65 triunfos, 32 empates y 48 derrotas.

¿Cuándo juega Chile?

Chile se prepara para lo que será el debut de Ricardo Gareca en la banca. El Tigre hará su estreno en los amistoso de la fecha FIFA de marzo ante Albania el día 22 y Francia el 26.

