Claudio Bravo no lo ha pasado bien con las lesiones en esta temporada y todo indica que su continuidad en el Betis está descartada. El arquero terminará la campaña con 41 y sin sumar minutos, lo que para muchos es una clara señal de que no renovará su vínculo.

Y si bien se ha conocido que Manuel Pellegrini lo quiere como parte de su staff técnico, lo cierto es que el bicampeón de América no descarta seguir jugando. Esto ha llevado a que los hinchas de Colo Colo lo pidan de vuelta para que termine su carrera en el club que lo vio nacer, pero no hay nada concreto.

Es por ello que este miércoles el propio guardameta dio luces de lo que tiene pensado para los próximos meses. Tras junio el chileno tendrá que tomar una decisión y, según aclaró, no está para nada apurado.

Claudio Bravo no se hace problemas con su futuro

Claudio Bravo participó del Real Beti Week, evento con que el club busca promoverse en nuestro país, donde tocó varios temas. Uno de ellos fue su futuro, el que por ahora es todo un misterio por culpa de sus lesiones.

“No me inquieta el futuro, me preocupo más del día a día, ayudar, desempeñarme como futbolista hasta el último día que me toque estar. Sólo me queda disfrutar, no me proyecto ni a cinco ni a tres años”, señaló el portero chileno.

¿Un posible retorno a Chile? Claudio Bravo fue claro. “Siempre es un anhelo volver, pero a día de hoy no existe absolutamente nada. Los nombres que han llegado suben el nivel del torneo, pero viendo desde la distancia otros temas que generan incertidumbre y pena, como ver estadios vacíos, incidentes en partidos importantes. Eso aleja a la gente y ensucia la imagen de nuestro fútbol”.

El arquero insistió en este último punto y disparó por el momento que vive nuestro fútbol. “Ves malos resultados a nivel de divisiones inferiores. Tuvimos una etapa privilegiada en ese sentido, donde por Colo Colo salíamos a jugar muchos torneos y era un poco lo que se hacía en ese entonces, invertir en la gente joven. No sé dónde va hoy el fuerte de esa inversión”.

Finalmente dejó en claro que ningún club se le ha acercado y que sólo lo tentaron para ser DT. “Tuve un acercamiento del INAF para hacer la carrera de director técnico, pero lo tengo congelado porque mi día a día es el Betis. Veremos lo que me depara el destino”, cerró.

Claudio Bravo tendrá unos próximos tres meses claves para saber qué es lo que pasará con su carrera. El portero terminará la temporada con 41 años y una historia llena de éxitos, lo que puede ser suficiente para colgar los guantes o para ir por uno más.

¿Cuáles son los números de Claudio Bravo esta temporada?

Por culpa de las lesiones, Claudio Bravo ha logrado disputar un total de nueve partidos oficiales esta temporada con el Betis. En ellos dejó dos arcos en cero, recibió siete goles y llegó a los 810 minutos bajo los tres palos de los verdiblancos.

¿Cuándo juega el Betis?

Claudio Bravo intentará recuperar el arco del Real Betis en la próxima fecha de La Liga. Este domingo 10 de marzo a las 17:00 horas reciben al Villarreal buscando tres puntos claves.

