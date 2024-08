Son contados con los dedos de las manos los jugadores que no han hablado bien de Marcelo Bielsa. Uno es Arturo Vidal que siempre que puede, destaca a otros DT de la Roja. Otro, es Nicolás Peric.

De Loco a Loco, el exarquero estuvo nominado algunos partidos en la época de Bielsa, cuando el exRangers jugaba en Argentinos Juniors y fue campeón. Época en que también se le cruzó el argentino para siempre.

Y en el programa Marca Personal de la radio La Metro FM; Peric contó finalmente por qué no pasa a Bielsa cuando conversaba con Luka Tudor, quien jugó con el rosarino en Newells.

¿Qué dijo Peric sobre Bielsa?

“A mí me gustaba, muy buen entrenador. Su forma de ser no me gustaba. Yo lo tengo clavado por algo, mal. Un día se le perdió plata de la oficina y dijo que fueron las tías (del aseo). Yo las vi llorar, si eran las tías de las cocinas y las camas po’ hueón. Las vi llorar, yo las conozco de los 15, 16 años. Y de viejo las vine a ver llorar…”.

Más adelante, el Nico dio más detalles sobe esta historia y qué se le perdió a Bielsa:

“Dudo que se le hayan aparecido los 700 dólares, pero culpar a las tías, que veían los relojes de 150 mil dólares con las billeteras de todos los hueones ahí abiertas, que le ordenaban toda la ropa…”

Al ser interpelado por Tudor que defendía a Bielsa, Peric respondió que “es que sí, puede haber sido una posibilidad, pero hasta que no tengas certeza tu no podí decir algo de ese porte. Las viejas de la cocina eran como mis mamás, no me vengan con hueás. De los 15 años me veían de Talca cagao de hambre, se metían a la cocina a hacerme un sandwichito ‘mi niñito’ qué se yo…”.

Sobre si se resolvió o no el asunto, el comentarista contó que nunca se supo dónde se le perdieron, pero entre todos (sin asegurar si fue gente de la ANFP o trabajadores y jugadores) le pagaron el dinero.

La defensa de Tudor a Bielsa

Quien defendió lo que pudo haber pasado con el extécnico de la selección chilena es Luka Tudor, panelista también en la radio:

“Una de las grandes cosas que resalto del Loco es que es un tipo súper frontal, un caballero. Yo no creo que haya inventado alguna cosa así”, comentó.

Bielsa siempre tuvo un carácter difícil en La Roja. Foto: Imago

“Culpó, yo no te estoy diciendo que no se le perdió”, le respondió el Nico, a lo que Tudor explicó que “se pudo haber producido algún enredo, una cosa rara y todo. Mira, yo me pelié muchas veces con él estando en Newells…”.

Sobre el motivo de esas peleas, el exdelantero contó “porque uno es pelotudo y piensa que siempre tiene que jugar. Y yo, como me lesionaba, volvía y me lesionaba, yo quería jugar cuando me recuperaba. Y no es así po, sobre todo en el futbol argentino que te matan. Y el tipo siempre me fue de frente, siempre fue un caballero.

Para terminar con que “mira, hay pocos jugadores que hablan mal de él. Ahora, las señoras del aseo de Pinto Durán, capaz que hablen mal de él, no sé.

Revisa la conversación completa: