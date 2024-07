Un conocido relator charrúa no aguantó la crítica de Bielsa y salió del lugar en vez de defenderse. Luego de un rato, usó su cuenta de Twitter para un desahogo que lo llenó de rechazo y uno que otro respaldo.

Marcelo Bielsa llegó con un lanzallamas a la conferencia de prensa para defender a los jugadores de Uruguay y criticar a parte de la prensa, aunque un periodista se tomó muy a pecho esas palabras. Se trata de Rodrigo Romano, narrador que DSports llevó a cubrir la Copa América 2024.

Romano no aguantó las palabras de Bielsa. Se tomó todo muy personalmente y salió de la sala de prensa donde compareció el entrenador argentino. Con el correr de las horas, el relator charrúa usó su cuenta de Twitter para emitir un desahogo.

Trató de explicar por qué escogió abandonar el lugar en vez de defender su punto en un diálogo con el DT. “Fue en el momento donde el entrenador nos señaló de que no habíamos defendido a los jugadores tras el incidente del final”, introdujo Romano en la ex red social del pajarito.

“Quienes escucharon y vieron la transmisión lo saben. Fui narrando y relatando en el momento que se daba todo. Utilicé palabras y conceptos demostrando que estoy del lado del jugador porque la familia es la familia y estará siempre por encima de todo”, escribió el periodista. Como si Bielsa lo hubiese apuntado particularmente a él, algo que no ocurrió.

Y prosiguió. “Lo dije y lo repetí durante 20 minutos. 20 minutos sin parar hablando del desastre que se estaba dando. Hoy sin tener idea de nada, sin saber qué pensamos, sin saber lo que dijimos y sin el mínimo reparo, Bielsa nos recriminó eso”, describió Rodrigo Romano.

Marcelo Bielsa hizo una crítica global con el objeto de defender al plantel de Uruguay, pero el periodista Rodrigo Romano se puso el poncho, como se dice coloquialmente en Chile. “No lo soporté ni aguanté porque primero es de una gran injusticia, es mentira y estoy siempre del lado del jugador de la selección”, agregó el narrador.

“Hace años lo estoy. Y en su momento me trajo dolores de cabeza gigantes a niveles de trabajo. Por suerte y gracias a Dios, Bielsa no me conoce, ni yo lo conozco a él y eso que indirectamente trabajamos en el mismo lugar: la Asociación Uruguaya de fútbol”, prosiguió Romano, quien recibió muchas críticas por este texto. También uno que otro mensaje de respaldo.

Marcelo Bielsa fue muy efusivo en su rueda de prensa. (Getty Images).

Cerró su mensaje con estas palabras. “Puedo expresarme de lo que sea, si tendré libertad que hoy me levanté y dejé la conferencia. Esa es la razón por la que me fui y por eso lo cuento para que no existan confusiones”, sentenció Rodrigo Romano. ¡El que explica, se complica!

¿Cuándo juega Uruguay ante Canadá por el 3° y 4° puesto en la Copa América 2024?

Uruguay jugará ante Canadá el partido por el último lugar del podio en la Copa América 2024: se jugará el sábado 13 de julio en North Carolina a contar de las 20 horas, según el horario de Chile continental (-4 GMT).

