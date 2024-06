Para muchos hinchas chilenos, Marcelo Bielsa fue el gran responsable del cambio de mentalidad en los futbolistas nacionales y quien pavimentó el camino hacia los dos títulos de Copa América que se lograron en nuestra historia, donde Arturo Vidal fue parte.

Sin embargo, hay personas como el propio volante que le restan todo el mérito posible al rosarino y enfatizan en que no dejó nada para el país. Algo que el King volvió a ratificar en conversación con Davoo Xeneize, donde dejó en claro cuándo fue que se produjo la revolución en el balompié nacional.

“Marcelo Bielsa no revolucionó el fútbol chileno, aunque trabaja muy bien. Es muy exigente”, afirmó Vidal, quien agrega que “hay cosas que no me gustan y que me gustan. Pero cada jugador tiene su aprecio de cada entrenador. Sí es un entrenador que todo el día pasa pensando en fútbol. Eso sí me encanta”.

En referencia al hoy técnico de Uruguay, el nacional manifestó que “sé que todo el mundo habla muy bien de Bielsa. Yo no sé si Bielsa ha salido campeón con alguna selección… pero más allá no conozco”, y le restó mérito al trabajo que hace actualmente en la Celeste.

“Yo sé que él es muy inteligente, pero Uruguay viene con una camada de jugadores que no puede decir que va a cambiar el fútbol, si es el país que más jugadores saca siendo tan chico. Sabe a dónde ir para mejorar a los jugadores”, advierte Vidal.

¿Por qué Vidal habla así de Marcelo Bielsa?

Si bien el King fue importante durante el proceso del rosarino al mando de La Roja, entre 2007 y 2010, donde lo utilizó como central izquierdo y volante central, hubo un hecho en particular que quebró la relación entre ambos.

Fue el 15 de octubre del 2008. Sí, el día en que Chile le ganó por primera vez a Argentina en Eliminatorias. Para ese duelo, Bielsa sancionó a Vidal por indisciplina, pese a que iba a ser titular, y lo puso sobre los descuentos en aquel histórico 1-0. A partir de allí, el volante le tiene mala al trasandino.

