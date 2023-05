La aparición de Matías Zaldivia en la nómina para el microciclo de la selección chilena sorprendió a todos los hinchas de nuestro país. El defensor de Universidad de Chile llegó a la Roja gracias a sus buenas actuaciones y poco a poco se gana un lugar en la interna. Tanto, que se ilusiona con volver.

Si bien Eduardo Berizzo está buscando alternativas, no tiene un lugar asegurado. Sin embargo y con el inicio de las Eliminatorias Sudamericanas en septiembre, espera mantener su nivel para acompañar al equipo de todos.

Matías Zaldivia quiere seguir en la Roja, habla de su presente en la U y revela cómo ha sido entrenar con un plantel de 23 años

Matías Zaldivia conversó con el sitio oficial de la selección chilena y se refirió a cómo se tomó la convocatoria al microciclo de la Sub 23. “La verdad es un orgullo para mí y para mi familia. Estamos hace muchos años en el país y nos trataron siempre de la mejor manera, entonces es un orgullo representar este escudo y este país”.

El zaguero valoró el paso en su carrera y destacó que “es un premio al trabajo de muchos años. Estoy contento y aprovechando al máximo la experiencia que me toca vivir hoy”. De hecho, hasta se ilusiona con estar en las eliminatorias. “Si sigue tocando más adelante, bienvenido sea porque estoy muy feliz”.

Eduardo Berizzo le ha sacado el jugo a Matías Zaldivia, algo que lo tiene motivado. “Aprovechando al máximo cada entrenamiento, mostrándome, incorporando concepto que el DT quiere. Siempre los entrenadores buscan algo distinto y hay que acomodarse rápido. Aprovecho un montón, disfrutando porque esto es un premio y lo quiero aprovechar de la mejor manera”.

Aunque eso no ha sido lo único, ya que enfrentar a jugadores más jóvenes ha sido un tremendo desafío. “Estoy con chicos de 23 años y eso se hace notar. Ellos están en un ritmo bárbaro y me viene bien, porque tengo que subir el nivel para estar a la par, así que aporto con mi experiencia en lo que pueda, dando consejos de lo que me tocó vivir, pero principalmente incorporando conceptos para seguir mejorando”.

Finalmente valoró su presente en la U, el que lo llevó a ser parte de la nómina de la Roja. “Estoy muy contento, el club desde el primer momento me hizo sentir muy cómodo a mí y mi familia, así que eso fue primordial para que me concentre en jugar al fútbol. Los resultados se están dando y eso ayuda un montón. Estoy contento y creo que ellos conmigo”, cerró.