Luciano Cabral le avisa a Gareca: "Me gustaría jugar la Copa América con la Roja"

El rendimiento de Luciano Cabral en Coquimbo Unido ha llevado a que varios lo pidan en la selección chilena. Volver a vestir la camiseta nacional es un deseo que también tiene el talentoso enganche, quien ahora le dejó un mensaje a Ricardo Gareca a pocos meses de la Copa América 2024.

Cabral habló con D Sports después de la derrota de Coquimbo frente a Racing en la Copa Sudamericana, donde fue titular y tuvo un inspirado partido. Ahí, el chileno-argentino comentó que tiene como gran deseo competir en el torneo que comenzará el 20 de junio.

“Por supuesto que me gustaría. Es un desafío muy grande para uno como jugador y como persona”, contó Cabral, quien de todos modos aclaró que eso no lo desenfoca. “Sigo pensando en Coquimbo y si llega la posibilidad de estar en la Roja, bienvenido sea”, agregó.

Por el momento, Cabral no ha tenido contactos ni con Ricardo Gareca ni su cuerpo técnico, quienes tampoco se han referido en público a la posibilidad de llamarlo. “La verdad es que no he tenido ninguna charla, ningún llamado, nada”, confesó el formado en Argentinos Juniors.

¿Cabral regresa a la Roja?

Luciano Cabral nunca ha jugado por la selección absoluta, pero sí representó a Chile en el Sudamericano Sub 20 de 2015. Para dicha instancia lo llamó Hugo Tocalli, quien ya lo veía en la selección. El camino del mediocampista a la Roja luego se vio truncado cuando fue condenado por homicidio en 2017.

“Cuando lo llevé a la selección juvenil de Chile, pensaba en él como un futuro muy grande para la selección. Tiene las condiciones para hacerlo, si bien se ha perdido cuatro o cinco años, todavía está a tiempo y Dios quiera lo pueda lograr”, contó hace unos meses Tocalli.

