La Tarjeta Verde será protagonista del Clásico del Pacífico entre Chile vs. Perú

La Tarjeta Verde y la Fundación Fútbol Más volverán a ser parte del proceso de las eliminatorias para el Mundial 2026, esta vez en el duelo de la selección chilena ante la selección de Perú, en el denominado Clásico del Pacífico, donde se espera que el jueves octubre el estadio Monumental se tiña de verde durante el himno peruano en una señal de respeto hacia el país vecino.

Bajo el lema “Te Quiero Ver Respetando Otra Vez”, la ONG y la Federación de Fútbol de Chile invitan a los asistentes a Macul a levantar la Tarjeta Verde antes del pitazo inicial, con el fin de resaltar la importancia del buen comportamiento de las y los hinchas antes, durante y después del partido.

Una situación que ya se ha hecho presente en los anteriores partidos de la Roja, especialmente en el último encuentro de las eliminatorias, cuando Chile recibió a la selección de Colombia, en el estadio Monumental.

“Estamos contentos porque la respuesta del público fue contundente en el partido ante Colombia, y vimos levantarse más de 20 mil tarjetas verdes en el estadio Monumental. El público demostró que se puede vivir la fiesta con pasión, pero con respeto, y sin menoscabar al otro (a)”, plantea Daniela Noreña, directora ejecutiva de Fundación Fútbol Más.

La Tarjeta Verde para el Clásico del Pacífico

Esta vez la actividad se va a desarrollar en el encuentro ante la selección de Perú, donde siempre los ánimos son un poco más calientes, al ser un denominado clásico, pero donde se espera el buen comportamiento del público en el Monumental.

“Sabemos que esta vez el desafío es mayor. No solo porque quizás con Perú históricamente hay una rivalidad futbolística mayor, sino que ahora tendremos aforo completo y eso redobla el desafío. No solo para motivar a la gente, también para nuestro equipo, que llega a instalar las Tarjetas Verde desde las 10 de la mañana”, agrega Daniela Noreña.

A diferencia del primer partido de La Roja como local ante los colombianos, esta vez el aforo del estadio Monumental será mayor y se esperan más de 35 mil personas en el recinto colocolino, donde la Tarjeta Verde vivirá otra jornada clave para su campaña, la que es apoyada por la ANFP.

“Hoy más que nunca La Roja necesita el apoyo incondicional de los hinchas y que ese apoyo se exprese en la energía que puede transmitir un estadio lleno. Los jugadores lo sienten y lo viven de una manera distinta. La hinchada es fundamental y no puede faltar nadie. Mi llamado es ese: no arriesguemos nuestra localía, no le demos ventaja al rival y juguemos juntos este partido con respeto y buen comportamiento. Estoy seguro que lo lograremos con la Tarjeta Verde”, expresó el presidente de la Federación de Fútbol de Chile, Pablo Milad.

¿Hace cuánto se utiliza la Tarjeta Verde?

El pasado 12 de septiembre, vio el regreso de la Tarjeta Verde a los partidos de la Roja, luego que esta fuera parte de la campaña del equipo de todos en la Copa América 2015 y también estuviera presente en el camino a Rusia 2018.

Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News.