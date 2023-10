La selección chilena recibe a Perú para animar un nuevo Clásico del Pacífico, uno de los duelos más llamativos de la fecha 3 de las Eliminatorias al Mundial 2026. La Roja se ve obligada a ganar luego de un difícil inicio clasificatorio, pero además por otro factor: su favorable historial.

En Eliminatorias, las escuadras se han encontrado en 21 ocasiones, con 12 victorias para Chile, siete para Perú y sólo dos empates registrados. La espina es más dolorosa para los peruanos si revisamos sus números como visita, pues nunca ha podido ganar. Son 11 victorias y 2 empates para Chile en Santiago.

Salvo las visitas del 6 de marzo de 1977 (rumbo al Mundial 1978) y del 26 de abril del 2000 (camino al Mundial 2002), ambas igualdades por 1-1, la Roja no ha sabido de derrotas en casa. El jueves, en el Monumental, Eduardo Berizzo buscará mantener la racha, mientras que Juan Reynoso querrá cortarla.

De todas maneras, el entrenador de la Roja no se confía por los libros: “Los favoritismos no tienen peso, no los uso ni a favor ni en contra. Los partidos son muy parejos, las cosas se definen por detalles. Perú es un rival directo que ha marcado el acceso al mundial en las últimas Eliminatorias”.

“Perú ha encontrado una línea de juego que respeta, con Ricardo Gareca y ahora Juan Reynoso. Respetan su manera de jugar, donde la asociación, el pase y la técnica importan mucho. El equipo elabora, quiere circular el balón… Ojalá nuestra presión y nuestra recuperación sea exacta para no sufrir”, sumó.

“Antes de pensar en ganar, tenemos que planear bien el partido y jugar como queremos. El resultado será producto de ese mérito. Es un rival directo que nos exigirá una nueva actuación y estaremos listos. Jugar en casa con público se nota, esperemos el jueves emocionar a la gente y que ganemos todos juntos”.

Perú ganó el último Clásico del Pacífico

A pesar de la buena racha de Chile, los incaicos se aferran a una cosa: el último resultado de ambas escuadras. La Roja cayó ante la Blanquirroja en el más reciente partido entre ambos por Eliminatorias. El 8 de octubre del 2021, el equipo que entonces dirigía Martín Lasarte cayó por 2-0 en la fecha 11.

El resultado terminaría pesando mucho en el proceso clasificatorio para clasificar a Qatar 2022, donde el equipo nacional finalmente quedó eliminado. Perú de Ricardo Gareca, en tanto, tomó un cupo al Repechaje, aunque no pudo sacar boletos al Mundial al perder con Australia.

¿Cómo va el historial de Chile y Perú en Eliminatorias?

Chile y Perú han jugado 21 encuentros por Eliminatorias. 12 victorias han sido para Chile, siete han sido para Perú y se registran dos empates entre ambos. Como local, la Roja nunca ha perdido ante el cuadro del Rímac (11 victorias y dos empates).

¿Cuándo juegan Chile y Perú por las Eliminatorias?

Chile y Perú se enfrentan este jueves 12 de octubre por la fecha 3 de las Eliminatorias al Mundial 2026. Un nuevo Clásico del Pacífico se juega a partir de las 21:00 horas en el Monumental.

