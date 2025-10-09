La selección de Perú tiene todo listo para el amistoso de este viernes contra Chile, en un nuevo Clásico del Pacífico, que esta vez se jugará en el estadio Bicentenario de La Florida. Tal como La Roja, los incaicos intentan rehacerse tras quedar fue del Mundial 2026.

Y, de no ocurrir contratiempos, el DT interino de Perú, Manuel Barreto, tiene definido el once titular con la formación que iniciará un nuevo ciclo camino al 2030.

Según Gustavo Peralta en L1 MAX, los incaicos enfrentarán a La Roja con Diego Enríquez en el arco; Matías Lazo, Miguel Araujo, Renzo Garcés y César Inga en defensa; Erick Noriega, Jesús Castillo y Jairo Concha en mediocampo; Joao Grimaldo, Maxloren Castro y Luis Ramos en ataque.

Detalles del probable once peruano

Tal como destaca BolaVip Perú, “la principal novedad es la presencia del joven portero Diego Enríquez y una defensa con poco rodaje internacional“.

Formación de Perú: este viernes se juega un nuevo Clásico del Pacífico.

“La línea ofensiva es donde Barreto arriesga más al darle la oportunidad a jugadores con mucho futuro. El extremo rápido Joao Grimaldo será la referencia ofensiva junto a la gran sorpresa, Maxloren Castro, y el atacante Luis Ramos”, añadieron.

Seguramente en el banco, será opción del entrenador incaico el volante peruano-alemán, Felipe Chávez, quien con 18 años milita en las divisiones inferiores de Bayern Múnich, que eligió defender al país sudamericano y tiene muy ilusionado al fútbol incaico.

La selección chilena, con Sebastián Miranda como entrenador interino, recibe a Perú en duelo amistoso en el estadio Bicentenario de La Florida. Se juega este viernes 10 de octubre desde las 20:00 horas.